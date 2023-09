Al via in prima serata su Rai2 lunedì 18 settembre ‘Fake Show – Diffidate delle imitazioni’, nuovo format originale italiano guidato da Max Giusti.

Quando il fake sembra più vero del vero. Su questo assunto si costruisce il nuovo format originale italiano Fake Show – Diffidate delle imitazioni, in prima serata su Rai2 dal 18 settembre. Realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italy Spa, il titolo del secondo canale porta in conduzione Max Giusti a celebrare il variegato mondo delle imitazioni. Per ogni puntata, infatti, conduttore, ospiti e presenze fisse – Francesca Manzini e Claudio Lauretta – si cimenteranno con l’imitazione di volti noti alle prese con prove e giochi.

Foto Kikapress

“Pochissimi lo sanno, ma io sono di famiglia milanese, quindi finalmente posso tornare a casa!”, sorride Giusti intervenendo alla presentazione di Fake Show. “Sono molto contento e molto emozionato, è tutto molto magico. Il programma nasce da tre momenti chiave. Il primo momento chiave è l’insistenza della produzione nel propormi qualcosa sugli imitatori. Al terzo anno, ho detto: ‘sai che ti dico? Adesso proviamo a farlo’. Io e Fabio Iorio siamo amici e abbiamo lavorato tanto insieme proprio in questo studio, con tantissime annate di Quelli che il calcio. Tutti qui, a partire dalla direzione, mi hanno fatto sentire a casa.

“E ne avevo bisogno perché sono uno che ha bisogno di sentirsi a casa – prosegue Giusti – Mi hanno dato tutto quello che serve per fare un programma. Un programma strano, folle. Dico strano non per quello che vedrete ma per il modo in cui è realizzato. Fake Show – Diffidate delle imitazioni è assolutamente leggero, di grande divertimento, ma con una grande particolarità. È un programma scritto, tutto scritto, anche se non ve ne accorgerete in alcuni passaggi, almeno quello è ciò che speriamo. È un programma completamente scritto per cui ogni puntata ha bisogno di quattro, cinque giorni di prove per poter essere realizzata. In questo senso è una creatura assolutamente nuova”.

“Il punto di partenza è il fatto di giocare e divertirsi con tutto ciò che è falso in questo programma. Si imiterà tutto ciò che è imitabile e a volte il pubblico farà fatica a distinguere il vero dal falso. Questo è il nostro modo di giocare, questa la regola di ingaggio. Anche gli ospiti che verranno a trovarci dovranno giocare replicando situazioni, personaggi, canzoni, suoni. Su questo siamo dei veri integralisti: se vuoi venire a Fake Show devi metterti completamente in gioco diventando qualcun altro”, conclude Giusti.

"L'offerta autunnale di @RaiDue è orientata alla comicità e all'intrattenimento leggero. #FakeShow si inserisce pienamente in questa linea, è un nuovo format, un programma divertente, dal 18 settembre in prima serata".

Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time pic.twitter.com/KJWvJHx6fy — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 13, 2023

Ospiti del primo appuntamento Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers. Per le prove, un ruolo fondamentale sarà svolto dall’Intelligenza Artificiale, generatore imprevedibile di tante situazioni. Attese anche le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese, con le loro imitazioni, tra cui quella di Roberto Benigni e di Flavio Insinna. Fake Show – Diffidate delle imitazioni è un programma scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta, Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. Basato sul format realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time e distribuito da Banijay Group.

Foto da Ufficio Stampa Rai