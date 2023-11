L’attore si era molto esposto dopo la sparatoria alla Robb Elementary School in Texas, chiedendo al Congresso una legge sul controllo delle armi

Matthew McConaughey, conosciutissimo attore premio Oscar americano molto impegnato nel sociale, è stato ospite nel programma di Geppi Cucciari su Rai3, Splendida Cornice.

Dopo un simpatico fuori onda, nel quale l’attore ha assicurato di avere tutto il tempo del mondo per l’intervista e ha scherzato con Geppi che gli proponeva un aperitivo insieme, Matthew ha iniziato a parlare di un tema che gli sta particolarmente a cuore, il dramma delle sparatorie scolastiche in America.

LEGGI ANCHE – Interstellar, il finale sconcertante che non avete mai visto: curiosità sul film

Dopo la strage alla Robb Elementary School il 24 maggio del 2022, McConaughey si era particolarmente esposto, chiedendo al Congresso di approvare una legge sul controllo delle armi: in un toccante intervento alla Casa Bianca aveva portato con sè le scarpe di una bambina di 9 anni uccisa nella sparatoria, l’unico elemento che l’ha resa riconoscibile per la sua famiglia. Nella strage sono stati uccisi 19 studenti e 2 insegnanti e infine anche lo sparatore, il diciottenne Salvador Rolando Ramos, originario di Uvalde in Texas proprio come Matthew McConaughey.

LEGGI ANCHE – Camper e cinema: on the road to Hollywood

“Come tutti i genitori, soprattutto americani, non è che dopo quello che è successo a Uvalde mi sono preoccupato di più, lo ero già prima… semplicemente mi ha toccato perché è successo nel cortile di casa, dove sono cresciuto. È una tragedia che poteva essere evitata, sono tragedie che possono essere evitate. Noi americani dobbiamo trovare delle soluzioni… in modo che non succedano più”, ha dichiarato l’attore durante l’intervista su Rai3.