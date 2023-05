Massimiliano Ossini vestirà i panni di Doc in ‘Un passo dal cielo 7’: la puntata andrà in onda il 4 maggio su Rai1.

Continua la stagione d’oro di Massimiliano Ossini che, dopo aver chiuso in crescita l’edizione 2022/2023 di Linea Bianca, prosegue con la sua nuova Uno Mattina, in onda tutti i giorni alle 8.55 sulla prima rete Rai.

Ossini, ormai amato volto Rai del mattino, regala da settembre 2022, dal lunedì al venerdì, sorrisi e ottimi risultati con la sua rivoluzione gentile, grazie a temi di attualità, lifestyle e ambiente che porta quotidianamente con cordialità e autenticità nelle case degli italiani, dando puntualmente il buongiorno agli italiani.

Non solo tv e programmi di divulgazione. Il 4 maggio, alle 21.30 su Rai1, il conduttore sarà la guest star della sesta puntata della seguitissima fiction, prodotta da Lux Vide, in onda tutti i giovedì in prima sera, Un passo dal cielo 7, nella quale interpreterà l’inedito ruolo di Doc. Di seguito, la sinossi dell’episodio.

L’indagine sull’omicidio di un noto imprenditore che produce sci fa scoprire ai nostri la storia di un grande amore ma mette Vincenzo in una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto sale, finché Carolina lo affronta con una conversazione scomoda. Anche Manuela vive momenti difficili quando i fantasmi del passato si ripresentano e mettono in pericolo la felicità trovata con Gregorio. Nathan intanto aiuta Mirko a ricucire rapporti strappati.