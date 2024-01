Dal 12 gennaio, ogni venerdì, NickJr celebra l’amicizia e le grandi avventure di Skye (la cucciola ‘volante’ dei PAW Patrol) e Dora l’Esploratrice.

NickJr, brand prescolare di Paramount su Sky canale 603, dà il via al nuovo anno con una programmazione speciale dedicata all’amicizia e alle grandi avventure. Il sentimento dell’amicizia sarà, infatti, al centro di storie per i giovani spettatori, promuovendo l’apprendimento e la scoperta attraverso il piacere di stare insieme.

Immagine da Ufficio Stampa Nickelodeon

A partire dal 12 gennaio, ogni venerdì alle ore 19:00, i più piccoli potranno assistere a Le Maratone delle Amiche, con protagoniste due amiche speciali. Si tratta di Skye, la cucciola ‘volante’ della squadra dei PAW Patrol, e Dora l’Esploratrice, autentica ‘veterana’ del gruppo che ama esplorare il mondo insieme al suo fedele amico scimmietta Boots.

La serie è nota per essere stata tra le prime a coinvolgere attivamente gli spettatori, con i personaggi che si rivolgono direttamente al pubblico facendo domande e aspettandosi una partecipazione attiva. Non a caso la stessa Dora è intraprendente, avventurosa e aiuta chiunque si trovi in difficoltà, promuovendo valori positivi e interazione educativa.

Le Maratone delle Amiche vogliono, quindi, offrire ai bambini e alle famiglie l’opportunità di rivedere o scoprire Dora l’Esploratrice, aprendo la strada a un nuovo reboot in arrivo nella primavera e a molte altre novità durante l’anno. La serie sarà trasmessa in italiano, arricchendo l’esperienza di visione con l’introduzione di alcuni vocaboli in inglese.

Immagini da Ufficio Stampa