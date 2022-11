‘Luce Social Club’: venerdì 18 novembre la nuova puntata

Ospiti della puntata del 18 novembre di 'Luce Social Club' sono Giacomo Gianniotti, Coma Cose, Niccolò Fabi.

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 18 novembre è in programma la nuova puntata di Luce Social Club, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Luce Social Club: Giacomo Gianniotti per Diabolik – Ginko all’attacco

La serata si apre con l’attore Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per il ruolo del dottor Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy, che indosserà la maschera del Re del Terrore per Diabolik – Ginko all’attacco. Il film, in uscita nei cinema dal 17 novembre con 01Distribution e diretto da Antonio e Marco Manetti, segue ancora una volta il ladro e genio del crimine Diabolik (Giacomo Gianniotti) e la sua amata complice Eva Kant (Miriam Leone) in una nuova avventura, mentre l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) non smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte. In questo secondo capitolo, vedremo anche Monica Bellucci nei panni di Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

I Coma_Cose e Niccolò Fabi ospiti

La puntata prosegue con la musica dei Coma_Cose che presenteranno il nuovo album Un meraviglioso modo di salvarsi, appena pubblicato, che ha segnato il loro ritorno sulle scene. Un intenso e intimo lavoro discografico in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro. Delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma_Cose sono il duo più interessante della scena musicale attuale. Apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto Inverno Ticinese (2017), riconfermano il loro con gli album Hype Aura (2019) e Nostralgia (2021), che contiene il brano, certificato doppio disco di platino, Fiamme negli occhi, con cui il duo ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021.

Conclude la serata Niccolò Fabi, che, ospite in studio, ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera, raccontando la sua ultima emozionante esibizione, avvenuta lo scorso 2 ottobre, in una gremita Arena di Verona. Il cantautore romano, infatti, ha portato in scena uno spettacolo unico e irripetibile, diviso in due parti distinte: la prima in cui ha rivissuto intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda rivolta al futuro e a ciò che verrà. Ha presentato, infatti, per la prima volta live, il nuovo brano Andare Oltre e ha concluso il concerto eseguendo in anteprima assoluta Di Aratro e Di Arena, nuova canzone disponibile sugli store digitali. Entrambi i brani saranno contenuti in Meno per meno, un viaggio sonoro tra passato e presente, in uscita il prossimo 2 dicembre.

Mudec e Artic Monkeys

Ad arricchire la puntata l’RVM inerente alla mostra Machu Picchu e gli imperi d’oro del Perù allestita al Mudec – Museo delle Culture di Milano e aperta al pubblico fino al 19 febbraio 2023. Il progetto, a cura di Ulla Holmquist, direttrice del Museo LARCO di Lima e dell’archeologa Carole Fraresso, attraverso manufatti plurimillenari, video, ricostruzioni immersive 3D e un allestimento per immagini che rende l’idea di un vero e proprio viaggio nel tempo, traghetterà il pubblico indietro nei millenni raccontando la storia di una civiltà tanto gloriosa quanto antica e remota e di cui spesso si conosce solo l’ultimo tassello, quello più recente e universalmente reso famoso dal ritrovamento dei resti della grande città sacra di Machu Picchu.

Completa la puntata lo speciale RVM che vede protagonisti gli Artic Monkeys, la band originaria di Sheffield che, lo scorso 21 ottobre, ha pubblicato il settimo disco in studio, The Car, dopo aver fatto crescere la curiosità dei fan anticipando tre singoli: There’d better be a Mirrorball, Body Paint e I ain’t quite where I think I am. L’ultima fatica della formazione britannica è caratterizzata da testi e arrangiamenti incredibilmente glamour, musicalmente teatrali e cinematografici. Un disco affascinante e misterioso, a tratti orchestrale, fatto di canzoni che premiano un ascolto attento.

Le novità della terza stagione di Luce Social Club

Luce Social Club è tornato con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà. Grazie alle clip esclusive e alle testimonianze dirette degli ospiti, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi. Analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.