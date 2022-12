‘Luce Social Club’, su Sky Arte la nuova puntata

Venerdì 16 alle ore 20.00 penultimo appuntamento di stagione con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini. Ospiti della puntata Luigi Lo Cascio e Selene Caramazza, Ginevra, Francesco Patanè.

Venerdì 16 dicembre in programma la nuova puntata di Luce Social Club, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Luce Social Club: Luigi Lo Cascio e Selene Caramazza per The Bad Guy

Si tratta del penultimo appuntamento di stagione con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. La serata si apre con gli attori Luigi Lo Cascio e Selene Caramazza, protagonisti della serie The Bad Guy insieme a Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane. Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, The Bad Guy è disponibile in esclusiva su Prime Video già dall’8 dicembre con i primi tre episodi, per poi concludersi con gli ultimi tre episodi il 15 dicembre. The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia. Improvvisamente però viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso.

L’ospite musicale è Ginevra

Ospite musicale della puntata è Ginevra, cantautrice capace di unire avanguardia e pop attraverso un linguaggio originale, che presenterà il suo nuovo album Diamanti. Accompagnata nella direzione artistica da Francesco Fugazza, Diamanti è un disco eterogeneo e ricco di colori. È composto da 12 tracce, fra cui i brani già editi Club, Briciole, Anarchici e Torino. E vede la partecipazione di Mahmood alla scrittura di Asteroidi e il feat. con Arashi in Amuleto. Oltre allo speciale utilizzo di un sample degli Autechre in Oceano.

La serata prosegue con l’attore Francesco Patanè, che nel 2020 esordisce nel cinema come co-protagonista nel film Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, interpretando il gerarca fascista Giovanni Comini e ottenendo per la sua interpretazione una candidatura ai Nastri d’Argento. Nel 2022 è protagonista, insieme a Elodie, di Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa, film candidato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia.

Picasso e Guernica e l’intervista a Alessandro Borghi e Jessica Brown Findlay

Ad arricchire la puntata l’approfondimento sulla mostra PICASSO E GUERNICA. Contro tutte le guerre, a cura di Michele Tavola e allestita nel museo MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro fino al 19 febbraio 2023. A settant’anni dalla storica esposizione al Palazzo Reale di Milano del 1953, il MAN di Nuoro rende omaggio a un’opera testimone della sua epoca, ma portatrice di un messaggio universale, ancora oggi tragicamente attuale. Un inno contro l’orrore di tutte le guerre. La mostra celebra anche la prima esposizione di Picasso che vide presentata vent’anni fa al MAN di Nuoro la serie completa della Suite Vollard, in collaborazione con il Reina Sofía di Madrid, partner anche di questo nuovo importante progetto.

Completa la puntata l’intervista in esterna ad Alessandro Borghi e Jessica Brown Findlay per The Hanging Sun – Sole di mezzanotte. Il film Sky Original è diretto da Francesco Carrozzini e dal 12 dicembre sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø, è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove il sole non tramonta mai. Presentato come Film di chiusura della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, The Hanging Sun – Sole di mezzanotte è una coproduzione italo-britannica, prodotta da Sky Studios, Cattleya – parte di ITV Studios – e Groenlandia.