‘Luce Social Club’, Galeffi canta ‘Dolcevita’: clip in esclusiva

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 2 dicembre è in programma la nuova puntata di Luce Social Club, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

La serata si apre con l’attore Marco D’Amore, che presenterà Napoli Magica, il nuovo film Sky Original diretto e interpretato da D’Amore, presentato in anteprima durante la 40esima edizione del Torino Film Festival in Fuori Concorso e distribuito nelle sale come evento speciale il 5, 6 e 7 dicembre da Vision Distribution. Napoli Magica è un film Sky Original, prodotto da Sky e Mad Entertainment in collaborazione con Vision Distribution che racconta di misteri, tragedie, amore. Marco D’Amore si interroga sul perché si dice che Napoli è magica e si mette alla ricerca di questa magia. Il regista e attore muove i suoi passi nell’amata terra partenopea e con curiosità e attenzione racconta questa città, Napoli, come uno dei più grandi palcoscenici della vita sospeso tra realtà e rappresentazione, spietata verità e mirabile finzione, dove all’apparente verità fa da contraltare il gioco della messinscena.

Luce Social Club: Galeffi racconta Belvedere

La puntata prosegue con la musica di Galeffi, che dopo un periodo di grande ricerca, artistica e personale, torna con il nuovo album Belvedere. Un nuovo capitolo della sua vita, in cui accoglie il pubblico nel proprio mondo con grazia, facendosi specchio delle emozioni più profonde, grazie alle liriche e all’eleganza che contraddistingue la sua musica. Romano, classe 1991, Galeffi debutta nel 2017 con l’album Scudetto, che desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano.

Francesca D’Aloja e Carolina Rosi

Conclude la serata Francesca D’Aloja con il suo nuovo libro Spiriti, edito da La Nave di Teseo. Dopo il sorprendente Corpi speciali, la scrittrice romana prosegue la sua ricerca di personaggi straordinari rivelati dal suo talento unico di narratrice. Vite nascoste o esibite, storie vere, avvincenti e incredibili come se fossero inventate. Francesca d’Aloja racconta vite che non sono le nostre ma che ugualmente ci appartengono. Da Nikola Tesla, l’uomo nato con l’elettricità nello sguardo, agli occhi magnetici di Jean Seberg, dalla donna che fece perdere la testa a Nietzsche, Rilke e Freud a Chet Baker che suona la tromba davanti casa, fino a uno scrittore geniale nascosto nel cappotto color cammello di un professore di liceo.

Ad arricchire la puntata l’intervista in esterna all’attrice Carolina Rosi per raccontare l’opera Ditegli sempre di sì di Edoardo De Filippo. Lo spettacolo teatrale, presentato da Elledieffe – La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, con la regia di Roberto Andò, vanta la presenza di attori come Carolina Rosi, Tony Laudadio, Andrea Cioffi, Antonio D’Avino, Federica Altamura, Vincenzo Castellone, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D’Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola. Una produzione importante per la Compagnia, che continua, nel rigoroso segno di Luca, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale. L’opera, tra le meno note di Eduardo, si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico; una commedia molto divertente che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale.

Isabella Ragonese e Rosa. Il Canto delle Sirene

Completa la puntata lo speciale RVM del trailer di ROSA. IL CANTO DELLE SIRENE, il poetico ritratto della più importante cantastorie siciliana, Rosa Balistreri, realizzato da Isabella Ragonese, al debutto assoluto come regista. Il film, realizzato da Quoiat Films per Sky Arte e in esclusiva su Sky Arte domenica 4 dicembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, è stato presentato in anteprima alla 40esima edizione del Torino Film Festival – Fuori Concorso. Rosa è raccontata attraverso le parole e le vite di un gruppo di donne siciliane le cui esperienze di vita risuonano con quelle della stessa Rosa. Il film è interamente girato tra Palermo e Licata, le città di Rosa. Storie del passato che tornano nella contemporaneità per riscoprire l’anima profondamente folk della cantastorie nei luoghi della sua Palermo e nei volti delle donne che oggi la abitano.

Luce Social Club è tornato con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti. Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi. Analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.