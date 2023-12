Ivana Spagna, ospite nel salotto di Caterina Balivo, parla del suo rapporto con la collega Loredaa Bertè, ricordando quel Sanremo del 2008

Ivana Spagna, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha parlato fra le altre cose del suo rapporto con Loredana Bertè: le due sono amiche da anni, ma ora a quanto pare i rapporti si sono raffreddati per via di un litigio, che Ivana vorrebbe superare.

“Io ho subìto, si è sfogata lei“, ha spiegato Ivana Spagna alla Balivo, ed ha poi ammesso di non aver più chiarito le cose con l’amica e collega.

Ivana Spagna lancia il suo appello a Loredana

“Loredana se ci potessimo sentire, mi farebbe solo tanto piacere. Perché io sono stata bene con te ed è secondo me il più bel ricordo che ho di Sanremo, a parte quando ho portato Gente come noi. Mi sono divertita tanto e ti ringrazio ancora per avermi invitata quella volta”, ha concluso Ivana. Caterina Balivo l’ha seguita, invocando la risposta della Bertè: “Rispondici Loredana!”

Ivana Spagna si riferisce al Sanremo del 2008, quando Loredana venne esclusa perchè il brano “Musica e parole” venne considerato un plagio. Autorizzata a presentarlo durante la serata dei duetti, scelse di cantarlo con Ivana Spagna, esibendosi in manette, in segno di protesta. La canzone si è comunque aggiudicata il Premio della Sala Stampa Radio e Tv ed ha avuto un buon successo.