‘Indie Jungle’: prossimo protagonista Giovanni Truppi

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale in onda ogni sabato alle 20.10 su Sky Arte. Sabato 10 dicembre è la volta del cantautore napoletano.

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale che propone dodici puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Giovanni Truppi è il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, in onda sabato 10 dicembre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e disponibile in streaming su NOW e on demand.

Sin dagli esordi, Giovanni Truppi ha coltivato una scrittura musicale varia, capace di attingere da linguaggi diversi come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore che, unita a un’inventiva metrica unica e brillante, gli ha fatto riscuotere ottimi consensi di pubblico e stampa, italiana e anche estera. Con l’album Poesia e civiltà del 2019, infatti, non solo viene lodato dal quotidiano francese Le Monde, ma vince anche il premio PIMI come miglior artista indipendente dell’anno dal MEI per la sua capacità di rinnovare la canzone d’autore.

A febbraio 2022 Giovanni Truppi partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Tuo padre, mia madre, Lucia, cui fa seguito Tutto L’universo, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e dei suoi dieci anni di carriera. Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo vince Il Premio Lunezia per Sanremo 2022 e la Targa MEI Artista Indipendente di Sanremo 2022. In attesa della puntata che vede protagonista Giovanni Truppi è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata precedente dedicata a Bartolini.

Indie Jungle: tutto sulla terza stagione

Dopo il successo delle prime due edizioni e dopo la speciale parentesi live con Indie Jungle Fest durante le giornate della 79ª Mostra del Cinema, è partita la terza stagione del format televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo.

Il programma, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte, è in onda da sabato 15 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda. Protagonisti della nuova stagione di Indie Jungle sono: Ditonellapiaga, Giorgio Poi, Willie Peyote, Studio Murena, Laila Al Habash, Mobrici, Franco 126, Bartolini, Giovanni Truppi, Hu, Dutch Nazari, Rancore.

Fin dalla prima stagione, Indie Jungle si è distinto nel panorama televisivo italiano per la novità della proposta e per le peculiarità del format. Il tutto corredato anche da materiali di repertorio, con foto e video spesso inediti. Come da tradizione, anche le nuove puntate ci accompagneranno alla scoperta di alcuni tra i principali autori del panorama attuale, introducendo un importante cambio di studio e di allestimento. I live, infatti, quest’anno hanno trovato casa presso lo storico Teatro 1 di Cinecittà, con una scenografia inedita e suggestiva rappresentata da un’enorme gabbia esplosa che libera idealmente le performance e il racconto degli artisti coinvolti. Con 12 nuove puntate e nuovi artisti, Indie Jungle si conferma uno speciale appuntamento con la musica dal vivo in uno spazio, sempre inedito e coinvolgente, interamente dedicato al grande pubblico televisivo.