‘Indie Jungle’, Franco126 canta ‘Brioschi’: clip in esclusiva

È Franco126 il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, in onda sabato 26 novembre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky). La puntata sarà poi disponibile in streaming su NOW e on demand.

Centoventisei come i gradini della scalinata di Viale Glorioso a Trastevere, già cara a Sergio Leone e luogo d’incontro della storica crew del cantautore. Franco126 parte da una scrittura rap per sconfinare nel cantautorato nel 2019 con Stanza singola, album certificato disco di platino, che rivela la sua lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. Dopo l’ultimo disco Multisala (2021), con uno stile vagamente rétro insieme a una timbrica ruvida e veritiera, perfetto contrasto dolce amaro capace di avvolgere il cuore, Franco126 conferma la sua componente malinconica costantemente rivolta al cantautorato anni ’70 con Mare Malinconia, la hit estiva della scorsa stagione che vede co-protagonisti la voce graffiante di Loredana Bertè e la produzione di Giorgio Poi.

In attesa della puntata che vede protagonista Franco126 è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata precedente, dedicata a Mobrici.

Indie Jungle – Il Programma

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto raccontare la musica e la storia artistica di alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, e dopo la speciale parentesi live con Indie Jungle Fest al Lido di Venezia presso l’aeroporto Nicelli durante le giornate della 79ª Mostra del Cinema, è partita la terza stagione del format televisivo dedicato al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza immersiva di un intero concerto dal vivo.

Il programma, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte, è in onda da sabato 15 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

Indie Jungle è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte. Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il Teatro 1 di Cinecittà a Roma.