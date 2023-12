Dal 29 dicembre arriva in prima serata su Real Time ‘Il Forno delle Meraviglie’ dedicato alle migliori panetterie d’Italia.

A partire dal 29 dicembre in prima serata su Real Time, va in onda Il Forno delle Meraviglie, il nuovo programma dedicato alle migliori panetterie d’Italia. La serie, composta da otto appuntamenti, vedrà protagonista Fulvio Marino, maestro panificatore e mugnaio di tre generazioni, che esplorerà lo stivale alla ricerca della magia della panificazione, visitando forni e panetterie in piccoli centri.

Il panificatore, paragonato a un mago, trasformerà tre semplici ingredienti in qualcosa di straordinario, e il processo di lievitazione sarà presentato come un atto di magia. La competizione vedrà in sfida tre panettieri a puntata, ognuno proveniente da diverse panetterie. E in ogni episodio, dedicato a una zona specifica del Belpaese, i panettieri si sfideranno con ingredienti di eccellenza, grani e lieviti particolari, tecniche di lavorazione originali e sapori tradizionali o innovativi.

Ogni episodio vedrà anche la presenza di un personaggio noto originario della zona in esame, che darà un bonus alla sua panetteria preferita. Tra i vip partecipanti ci saranno Valentina Persia, Bianca Nappi, Tosca d’Aquino, Gianluca Impastato, Emanuela Aureli, Bruno Galasso alias Pasqui di Casa Surace e Corrado Nuzzo.

Il Forno delle Meraviglie – Stand by me per Warner Bros. Discovery – va in onda su Real Time per otto puntate e sarà disponibile in anteprima su discovery+.

