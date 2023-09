Omicidi e casi irrisolti: cinque documentari crime da vedere assolutamente a settembre, tra serie e lungometraggi.

Con l’arrivo di settembre, riprende anche a pieno regime la programmazione televisiva e – per gli amanti del true crime – arrivano nuovi documentari che narrano storie e vicende realmente accadute. Che siano serie o lungometraggi, sono documentari che gettano nuova luce su crimini irrisolti o che narrano storie incredibili.

I documentari crime da vedere a settembre

Eroi Detective: La verità ad ogni costo su Crime+Investigation

Sui documentari crime, con Crime+Investigation si va sempre sul sicuro. Arriva in prima visione assoluta su Crime+Investigation Eroi Detective: La Verità ad Ogni Costo, una nuova serie dedicata alla gente comune che si dedica alla risoluzione di casi irrisolti. La serie, composta da dieci emozionanti episodi, sarà in onda da domenica 10 settembre alle 22:55 sul canale Sky, 119.

Di cosa parla? Nel mondo, ci sono individui straordinari che si rifiutano di arrendersi di fronte all’indifferenza e alla mancanza di fiducia da parte delle istituzioni, compresa la polizia, gli avvocati e l’opinione pubblica. Questi eroi sono giornalisti, detective privati e persone comuni che, mossi dalla passione e dalla dedizione, si impegnano a portare alla luce la verità, soprattutto quando si tratta di casi di omicidi irrisolti.

Predator: Caccia al Taxi dello stupro su Crime+Investigation

Per otto anni John Worboys, un tassista di Londra, è riuscito a drogare e violentare più di cento donne nel suo taxi, fingendo di festeggiare una vincita alla lotteria. Per otto anni, la polizia ha fallito nel tentativo di identificarlo finché, grazie al coraggio di alcune ragazze che si sono fatte avanti, è stato possibile risalire alla sua vera identità e consegnarlo alla giustizia. Lo speciale Predator: Caccia al taxi dello stupro va in onda il 12 settembre alle 22:00 in prima visione assoluta su Crime+Investigation (Sky, 119). È il racconto dell’indagine imperfetta di un caso che avrebbe potuto risolversi molti anni prima grazie a materiali d’archivio, ricostruzioni molto accurate, testimonianze delle vittime e l’accesso esclusivo alle pagine del suo diario.

John Worboys, arrestato nel 2009 per 19 reati sessuali ha ricevuto due condanne all’ergastolo nel dicembre 2019 quando nuove vittime hanno raccontato la loro terribile esperienza.

Jill Dando: un mistero irrisolto su Netflix

Arriva il 26 settembre su Netflix la storia di Jill Dando. Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando viene uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno. Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica. Questa serie in tre parti conduce gli spettatori attraverso i colpi di scena di un vero e proprio giallo, mentre la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli investigatori e gli avvocati affrontano l’interrogativo: chi l’ha uccisa? La serie – in tre episodi – è diretta da Emma Cooper.

Il caso Rosa Peral su Netflix

Ci spostiamo in Spagna per un caso famosissimo in patria e che sarà raccontato su Netflix dall’8 settembre. Il Crimen de la Guardia Urbana – così com’è noto in Spagna – avviene nel 2017: ad essere ucciso è la Guardia Urbana Pedro Rodríguez, 38 anni. In questo film documentario, l’ex agente di polizia Rosa Peral rilascia la sua prima intervista dal carcere. Nel 2020, dopo un processo controverso che ha svelato un intreccio amoroso, la donna è accusata di avere ucciso il compagno con l’aiuto dell’ex amante.

Il lato oscuro della Luz del Mundo su Netflix

Infine, un altro gioiellino regalatoci da Netflix: il 28 settembre sulla piattaforma arriva Il lato oscuro della Luz del Mundo. 113 minuti di straziante documentario che offre, per la prima volta, le testimonianze delle donne che hanno denunciato gli abusi subiti da parte di Naasón Joaquín García, leader della chiesa La Luz del Mundo. Nel 2019 Naasón Joaquín García, capo della chiesa La Luz del Mundo e sedicente Apostolo di Gesù Cristo è arrestato negli Stati Uniti con ventisei capi di accusa, tra cui traffico di esseri umani, violenza sessuale e pornografia minorile. La notizia segna l’inizio di una lunga battaglia tra vari informatori in cerca di giustizia e una congregazione che difende con forza il proprio capo. Questo documentario è un racconto profondo e intimo con testimonianze di membri ed ex membri della chiesa.