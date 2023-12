House of the Dragon si prepara a tornare in estate con una seconda stagione non meno avvincente della prima

L’attesa è finita! Sky presenta in anteprima il teaser trailer della seconda stagione di House of the Dragon, il prequel epico e tanto atteso della serie cult “Il Trono di Spade”.

House of the Dragon, godetevi il teaser della seconda stagione

Ispirato al capolavoro letterario “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie esplorerà gli intricati destini della Casa Targaryen, immergendosi 200 anni prima degli eventi che hanno segnato la storia de “Il Trono di Spade”. Il nuovo capitolo di questa epopea sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nell’estate 2024, promettendo di trasportare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il passato intricato e affascinante di Westeros.

Per coloro che vogliono far parte dell’universo di House of the Dragon o rinfrescare la memoria prima dell’epico ritorno, tutte le stagioni, incluso il precedente record di visualizzazioni “Il Trono di Spade“, sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

House of the Dragon: il cast

La seconda stagione, composta da 8 entusiasmanti episodi, vedrà il ritorno di volti noti come Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra le new-entry della seconda stagione di The House of the Dragon si annoverano Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna come Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett come Ulf, Tom Taylor che interpreta Lord Cregan Stark, e Vincent Regan nei panni di Ser Rickard Thorne.

L’incredibile cast si completa con le nuove aggiunte di Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nel ruolo di Ser Simon Strong. La seconda stagione, diretta dai talenti dietro le quinte come George R.R. Martin, Ryan Condal, Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis, promette di superare ogni aspettativa.

Tratto dal bestseller di Martin “Fuoco e Sangue”, la serie si candida a consolidare il suo status di capolavoro televisivo, portando gli spettatori in un viaggio senza precedenti nel cuore pulsante del mitico Westeros. L’epopea continua, e la Casa Targaryen ci invita ad affrontare il destino con coraggio e passione. Preparatevi per l’estate 2024, quando il fuoco e il sangue torneranno a dominare il trono!

Materiale foto e video fornito da Ufficio Stampa di Sky