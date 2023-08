Il teaser ufficiale della nuova serie anime ‘Goldrake U’ è stato lanciato in occasione del festival AkibaDaisuki di Tokyo.

Si intitola Goldrake U e arriverà il prossimo anno sui canali tv e sulle piattaforme streaming. Stiamo parlando della nuova serie anime che segna il ritorno di Ufo Robot. Al festival AkibaDaisuki di Tokyo è stato lanciato il trailer ufficiale dal palco Japamura in Riyadh Boulevard come parte della stagione di Gamers8. Dietro al progetto – che prevede un nuovo logo e nuove caratteristiche per i protagonisti – ci sono Manga Productions e Dynamic Planning.

«Il ritorno dell’amata serie Ufo Robot Goldrake è un momento importante ed entusiasmante per i fan degli anime di tutto il mondo. – ha dichiarato Essam Bukhary, CEO di Manga Productions – Siamo orgogliosi di distribuire questa serie, che ha una ricca storia e una fedele fanbase. Grazie alla stretta collaborazione con Dynamic Planning, il nostro obiettivo è quello di far ritrovare Goldrake U ai fan di lunga data. E permettere ad una nuova generazione di spettatori di scoprirlo e amarlo».

Goldrake U: la crew dietro la serie anime

Il teaser ufficiale di Goldrake U ha rivelato l’intera troupe cinematografica, che include Go Nagai, il mangaka e creatore di Goldrake. Alla regia c’è Mitsuo Fukuda – noto per il suo lavoro su Mobile Suit Gundam SEED – mentre il character designer è Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato a Neon Genesis Evangelion e Summer Wars. Lo sceneggiatore è Ichiro Okouchi, meglio conosciuto per il suo lavoro in Code Geass: Lelouch of the Rebellion. La musica, infine, porta la firma di Kohei Tanaka, famoso per il suo lavoro in ONE PIECE e Sakura Wars.

L’anno scorso ha preso il via una partnership strategica con Dynamic Planning, che ha concesso a Manga i diritti di licenza per per la distribuzione nelle città del Medio Oriente dei prodotti e personaggi della serie Ufo Robot Goldrake. Il primo risultato della partnership è stata l’inaugurazione della statua Goldrake nella capitale Riyadh. La statua è riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande figura metallica di un personaggio immaginario al mondo, con un’altezza di oltre 33 metri.