Un cliff hanger conclude l’ultima puntata stagionale della soap in costume: bisognerà aspettare l’anno prossimo per conoscere la sorte di Jean Claude!

Nell’ultima puntata stagionale di “Sensualità a corte“, Madreh, aka Simona Garbarino, assolda il Thorne di Beautiful per liberarsi del figlio (Marcello Cesena), causa di tutti i suoi guai e motivo dell’esclusione da X Factor. “L’arma del delitto” è una vedova nera, una specie molto velenosa. Dopo essere stato morso, figlio si rivolge a Daiana, che però è in tutt’altre faccende affaccendata.

Siamo arrivati alla fine di questa stagione di GialappaShow: il “The best of” andrà in onda lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno.

Sensualità a corte, quasi vent’anni di intrighi

Era il 2005 quando Sensualità a corte appariva sugli schermi, prima a Mai dire domenica e poi successivamente Mai dire Lunedì/Martedì/Grande Fratello, sponda Mediaset, ma anche in Rai su Quelli che il calcio, Rai dire Nius ed altri programmi, sempre insieme alla Gialappa’s Band.

Nasce come parodia delle fiction televisive e l’idea è tutta di Jean Claude, alias Marcello Cesena, che interpreta infatti il baronetto protagonista. L’ambientazione sarebbe dal 1794 in poi, ma in realtà l’ambientazione è tutta nel mondo moderno.

Negli anni non sono mancati ospiti illustri, grandi colpi di scena e ovviamente tante risate.