La storia del mala del Brenta raccontata dal punto di vista dell’avvocato di Felice Maniero, Enrico Vandelli: la docuserie su Sky Documentaries dal 13 gennaio.

Sky Original firma la docuserie Fuorilegge. Veneto a mano armata, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW a partire dal 13 gennaio alle 21.15. La serie, presentata durante la 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, segue la storia dell’avvocato Enrico Vandelli, compagno di Autonomia Operaia che diventa difensore della banda criminale guidata da Felice Maniero.

Siamo a cavallo tra gli Anni Settanta e Novanta, dalle tensioni politico-sociali degli anni di piombo alle attività segrete della criminalità organizzata. Enrico Vandelli, cresciuto nella Padova del boom economico, entra a far parte del comitato di Radio Sherwood, radio indipendente locale vicina al movimento politico di Autonomia Operaia. La sua carriera legale inizia al fianco di coloro che avevano messo bombe in nome della causa politica.

Locandina da Ufficio Stampa

Concluso il ciclo di Autonomia, Vandelli costituisce il suo studio legale a Padova. Tuttavia, i soldi sono scarsi, e la svolta avviene negli Anni Novanta quando entra in contatto con la banda di Felice Maniero, criminale che ha segnato la storia del Paese con la mala del Brenta. Vandelli ne diventa il difensore, instaurando un rapporto che va oltre il solo lavoro.

Sarà dopo la cattura di Maniero che quest’ultimo tradisce Vandelli, portandolo alla rovina. L’avvocato sarà, infatti, costretto a darsi alla fuga e a rifugiarsi in Francia come latitante. La docuserie segue anche il figlio di Vandelli, Michele, che vive il peso delle azioni del padre.

Foto da Ufficio Stampa

Fuorilegge. Veneto a mano armata prevede tre episodi (uno a settimana) e va in onda in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW, dal 13 gennaio. La serie è prodotta da Padova Stories, scritta da Sebastiano Facco e Marta Pasqualini, e diretta da Sebastiano Facco.

Foto da Ufficio Stampa