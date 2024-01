Torna in onda sul NOVE il viaggio culinario nei migliori ristoranti italiani nel mondo con Francesco Panella: ecco quando vedere i nuovi episodi.

Il viaggio culinario di Francesco Panella alla ricerca dei migliori ristoranti italiani nel mondo continua con la seconda parte di Little Big Italy. Il gustoso show torna, infatti, in onda dopo il successo delle puntate autunnali, che hanno registrato una media di 500.000 spettatori e il 2,7% di share, il programma torna con 5 nuove tappe europee.

L’avventura riprende il 15 gennaio alle 21.25 sul Nove, già disponibile in anteprima streaming su discovery+ dallo scorso 8 gennaio. In queste nuove tappe vedranno Francesco esplorare Ibiza, Copenaghen, Amburgo, Lione e Varsavia. In ogni città, come sempre, sarà guidato da tre italiani residenti locali, alla ricerca dei ristoranti italiani che meglio rappresentano la cucina del Bel Paese.

Ogni città offre l’opportunità di conoscere la storia familiare degli italiani che hanno scelto di vivere lontano dalla loro patria. Il giudizio finale di Francesco sarà basato su tre piatti: la scelta dell’espatriato, il piatto forte del ristoratore e una sorpresa fuori menù. Tali voti, sommati al giudizio di italianità, determineranno il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.

LEGGI ANCHE: — ‘Che Tempo Che Fa’, Ornella Vanoni e il compleanno: «Non mi sento mica tanto bene!»

Little Big Italy è un format consolidato prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Il programma è trasmesso sul Nove, visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

Foto da Ufficio Stampa