È un racconto senza filtri quello di Fedez a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’. L’artista parla di salute mentale e sensibilizzazione.

In una lunga intervista in esclusiva da Mara Venier a Domenica In, Fedez si racconta tornando a parlare di salute mentale. Alla precisazione di Mara Venier («Io sostengo anche che a un certo punto ne esci con l’aiuto dei medici, ma anche da solo»), Fedez commenta: «Mi piacerebbe pensarla così».

«Ti devi dire Ora basta, devo reagire, andare avanti, pensare ai figli», dice la conduttrice.«Se io oggi sono ancora qua – precisa Fedez a Domenica In – e non ho, diciamo, pensato ad altro… Non che non ci abbia pensato, diciamo che non sono andato oltre la progettualità, mettiamola così. Comunque è semplicemente per la mia famiglia. A volte, il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi per porre fine a questo tipo di dolore. Però hai delle responsabilità, hai dei figli. E il pensiero di recare un danno così grande alle persone cui tieni di più e una cosa che ti frena sicuramente».

Fedez parla poi anche del suo impegno nel sociale. «Un’altra cosa che vorrei fare è sensibilizzare e raccontare chi nel pregresso nella storia dell’Italia ha contribuito a far cadere lo stigma verso chi ha problemi di salute mentale. – dice l’artista – Ed ha aiutato a dare parità di diritti e dignità a queste persone. È il motivo per il quale sto valutando di produrre un documentario su Franco Basaglia. Franco Basaglia oltre alla legge, ha fatto tantissimo per questo Paese per eliminare lo stigma sulla salute mentale, per ridare diritto e dignità a tutte le persone che soffrono sia di patologie che di salute mentale. Mi sembra un bel modo per ricordare un figura che secondo me, in questo momento, va ricordata. Perché in questo momento colmerebbe un vuoto enorme che c’è…».

La puntata è su www.raiplay.it.