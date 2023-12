Dal 13 dicembre Sky Crime propone ‘Dr Death: Il Dottor Malvagio’, docu-serie factual in quattro parti sulla storia di Christopher Duntsch.

A partire dal 13 dicembre, ogni mercoledì alle 22:55, Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) presenta Dr Death: Il Dottor Malvagio. La docuserie svela la scioccante storia di Christopher Duntsch, un neurochirurgo statunitense condannato all’ergastolo per aver mutilato, ferito e ucciso oltre trenta pazienti.

Il mondo della medicina è visto come un rifugio sicuro, con dottori e medici considerati figure di fiducia. Tuttavia, cosa accade quando uno di questi professionisti tradisce la fiducia dei pazienti e si rivela un assassino senza scrupoli? Dr Death esplora questa terribile realtà attraverso la ricostruzione di casi reali e le testimonianze inedite dei sopravvissuti.

La docuserie, composta da quattro parti, fa rivivere gli orrori dei pazienti del Dottor Duntsch, noto per le sue catastrofiche operazioni spinali che hanno causato danni irreparabili e persino la morte. Le testimonianze dei sopravvissuti offrono uno sguardo inquietante sulle azioni di un medico che ha tradito la sua professione e infranto il sacro rapporto tra medico e paziente.

Duntsch è stato condannato all’ergastolo per i suoi crimini e la sua storia continua a suscitare sgomento e indignazione. La docuserie sarà anche disponibile on demand su Sky e NOW.

