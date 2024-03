Il dottor Fanti si presenta a sorpresa in caserma a Spoleto: cosa sta succedendo?

Un simpatico cross oover fra due delle serie più amate in assoluto dal pubblico di Rai1: Doc nelle tue mani e Don Matteo, che si daranno il cambio il 7 aprile. Quel giorno infatti finirà la terza stagione di Doc, il medical drama con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti e ci sarà a seguire un piccolo excursus nella Spoleto di Don Matteo.

A Spoleto appunto il Maresciallo Cecchini è tesissimo per l’arrivo del nuovo capitano in caserma: deve essere tutto perfetto e tutti devono essere sull’attenti. Ed ecco che improvvisamente l’appuntato La Talpa arriva insieme ad un signore di 45 anni, un volto familiare… infatti si tratta proprio di DOC! E sarà lui a salvare La Talpa da un malore improvviso. Il Maresciallo lo ringrazia.

Ma … se non è DOC il nuovo capitano … chi sarà? Lo scopriremo presto!

Don Matteo 14: anticipazioni

Nella nuova stagione di Don Matteo, nella quale ritroviamo Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo comandante dovrà fare i conti con la missione di riconquista della ex fidanzata, Vittoria Guidi, la PM con cui ha da poco chiuso una relazione. Verrà aiutato dal Maresciallo Cecchini, che nella foga creerà più problemi che altro.

Anche Don Massimo avrà i suoi guai con la sorella Giulia, che comunque non gli impediranno di entrare in tutte le indagini dei Carabinieri, come già Don Matteo prima di lui.