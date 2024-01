Dal 28 gennaio su Sky Arte, e in streaming su NOW, il documentario dedicato a Coco Chanel con contenuti inediti e interviste d’archivio.

Va in onda su Sky Arte dal 28 gennaio – disponibile anche in streaming su NOW – il documentario in due episodi Coco Chanel – Senza segreti che svela la vita di Gabrielle ‘Coco’ Chanel. Figura iconica del Novecento, ha saputo trasformato il suo lavoro in arte e ha rivoluzionato il mondo della moda.

Il racconto della vita di Coco Chanel è basato sulle sue stesse parole e sulle testimonianze di coloro che l’hanno conosciuta. Attraverso questa biografia, il documentario cattura l’essenza di Coco Chanel, svelando come la sua vita abbia ispirato molte delle sue creazioni iconiche. Tra queste, il tubino nero, la giacca di tweed e il profumo Chanel No 5 che rimangono simboli di lusso, stile, sensualità e potere nel 21º secolo.

Immagine da Ufficio Stampa

La rivoluzione di Madame Coco ha, infatti, regalato alle donne un senso di libertà in un mondo ancora dominato dagli uomini. Nonostante la sua popolarità, Coco Chanel ha mantenuto un’aura di mistero, nascondendo le difficoltà della sua infanzia vissuta in povertà e le complesse vicende della sua vita. Come una storia d’amore durante la guerra che l’ha portata a essere accusata di collaborazionismo con i nazisti.



Il documentario include contenuti inediti provenienti dagli archivi di House of Chanel e interviste d’archivio a Lilou Marquand, assistente di Coco Chanel, e alle sue modelle attuali e di allora. Attraverso immagini mai viste prima e testimonianze autentiche, Coco Chanel – Senza segreti promette uno sguardo approfondito sulla vita e il lascito duraturo di una delle figure più influenti della moda del XX secolo.

Foto Archivio da Ufficio Stampa Sky