Ospite nel salotto di ‘Che Tempo Che Fa’, Ornella Vanoni ha raccontato il suo rapporto con Gianni Versace e la moda. Ieri e oggi.

Ultimo appuntamento del 2023 con Che Tempo Che Fa, che chiude la prima parte della stagione domenica 17 dicembre con 1.760.000 spettatori e il 9,1% di share, posizionandosi come il miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery. Lo show di Fabio Fazio mette a segno, infatti, una media di 2.100.000 spettatori e oltre il 10,4 % di share su NOVE raggiungendo risultati straordinari anche sul pubblico dei giovani (15-24 anni).

Ospite fissa del salotto domenicale, Ornella Vanoni ha regalato ancora una volta un ricordo curioso della sua carriera, raccontando il primo incontro e il rapporto con Gianni Versace. “È stato uno dei miei più grandi amici”, spiega. “Arrivavo da Roma e anche lui, come me, era ancora uno sconosciuto […] Allora ero andata a comprarmi un maglione verde militare e una camicia, una gonna tweed… che bellezza un tempo quando ci si vestiva uguale per dieci giorni. Dove è scritto che bisogna cambiarsi sempre? Era così bello, così comodo. Oggi, invece, è tutto un ‘mettiti questo, metti quello, quell’altro ti sta meglio: ma che due palle!”.

Quindi, prosegue, Vanoni: “Passo col taxi, vedo la scritta ‘Gianni Versace’ e ricordo che questo Gianni Versace mi aveva mandato uno scatolone con suoi vestitini. Allora avevo una valigia piccola con 20 vestitini, tre tacchi a spillo, una bottiglia di shampoo con il balsamo e basta. Oggi, invece, serve una valigia grande così… diventare grandi è scomodissimo. Comunque, scendo dal taxi e viene ad aprirmi lui da solo. Cominciamo a parlare e lui mi chiede dei consigli su cosa fare, aveva bisogno di un ufficio stampa. […] Poi lui è diventato famoso e mi vestiva non soltanto la sera, ma anche di giorno. Vestivo sempre Versace, mi mancava solo l’intimo”.

“Una volta, ricordo, forse capita anche ad altre donne, mi guardo allo specchio e non mi trovo più bene vestita di nero… ero io che mandavo questo messaggio. Dico, un po’ depressa, a Gianni che non volevo né spacchi né le braccia scoperte”. La risposta di Versace è memorabile: “Senti, io vesto le zo**ole, se vuoi vestirti da monaca dai Romeo Gigli’”.

