In occasione dell’uscita in sala di ‘Pare Parecchio Parigi’, Leonardo Pieraccioni è stato ospite di Fabio Fazio insieme a Nino Frassica.

Dal 18 gennaio sono al cinema con Pare Parecchio Parigi e, a pochi giorni dall’uscita del film nelle sale, Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Nel salotto di Fabio Fazio, hanno scherzato sulla loro forma fisica. “Ho giocato a padel una sola volta – svela il regista toscano – erano le tre del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio a luglio e ho preso una semi-insolazione. No so neanche più dove abito!”, scherza.

“L’unica partita [di calcio] che ho giocato, tra dilettanti, è stata sposati contro scapoli – dice invece Frassica – Il primo tempo ero negli scapoli. Durante l’intervallo mi sono sposato e poi ho giocato negli sposati. Quella stata l’unica volta”.

Foto da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: — Leonardo Pieraccioni, dal 18 gennaio ‘Pare parecchio Parigi’: «Dedicato ai sognatori»

La sinossi ufficiale di Pare Parecchio Parigi

Nella pellicola (clip esclusiva) che li vede insieme, Nino Frassica interpreta un vecchio padre malato il cui desiderio è sempre stato quello di visitare Parigi. I figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua), che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai da un maneggio.

Quel viaggio, messo in scena perché non è possibile allontanare il padre dalla struttura ospedaliera, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile avventura. Occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Foto da Ufficio Stampa / Contenuti in streaming su discovery+