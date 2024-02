Direttamente dalla Liguria, Annalisa è stata ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ raccontando le sue emozioni nella settimana del Festival di Sanremo 2024.

Terza classificata al Festival di Sanremo 2024 con il brano Sinceramente Annalisa è stata ospite a Che Tempo Che Fa sul NOVE domenica 11 febbraio. Scritta insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Zef, la canzone si sta affermando sia nelle radio, dove è tra le più trasmesse, e anche sulle piattaforme di streaming. Nel salotto di Fabio Fazio ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo l’esperienza alla kermesse ligure, parlando in particolare della serata dedicata ai duetti.

“La serata cover è quella in cui mi sono divertita di più – spiega Annalisa – Su Sweet Dreams (Are Made of This) mi sono divertita da impazzire. Non era facile, ma quando una cosa ti piace ti diverti, ce la metti tutta e con rispetto cerchi di fare il meglio. Sono contenta di come è venuta insieme a La Rappresentante di Lista”.

“Loro sono meravigliosi, li saluto e li ringrazio ancora tanto di essere venuti con me sul palco così come il coro Artemia che ha dato un bel contributo”. Della settimana del festival, poi, l’artista svela a Fazio che il marito era a Sanremo “ma non ci siamo mai visti… avevamo delle cose da fare!”.

Ora, dopo il festival, Annalisa si prepara al nuovo viaggio live. Sarà, infatti, impegnata nel tour Tutti nel vortice Palasport in partenza ad aprile nelle principali città italiane. Il 14 maggio, poi, sarà per la prima volta in concerto all’Arena di Verona (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024). Quindi, gli appuntamenti dal vivo della cantautrice continuano in estate con Tutti nel vortice Outdoor, una serie di concerti in festival prestigiosi. Le prevendite sono già disponibili.

