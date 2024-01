Ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Andrea Bocelli ricorda l’incontro con Barack Obama e la conversazione sugli UFO.

Andrea Bocelli è stato ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio nella puntata di domenica 21 gennaio 2024 in onda sul NOVE e in streaming su discovery+. Durante la chiacchierata, l’artista italiano amato nel mondo (all’attivo 90 milioni di dischi venduti a livello globale e 15 miliardi di streams e views su tutte le piattaforme, solo per citare qualche numero) ha raccontato un curioso incontro con l’ex presidente USA Barack Obama.

Immagine da Ufficio Stampa

Sollecitato ironicamente dal conduttore, Bocelli ha replicato: “questa domanda è tendenziosa perché sai benissimo che io gliel’ho chiesto (sorride, ndr). Qualcuno ha fatto la spia!”. Ed ecco che cosa è successo: “Con Virginia, prima di congedarci nella Sala Ovale ho detto al presidente che avevo una domanda da fargli a cui era libero di rispondere o non rispondere”.

LEGGI ANCHE: — Claudio Baglioni, con il tour ‘aTUTTOCUORE’ i primi passi verso il ritiro dalle scene: l’annuncio

“Allora gli ho chiesto – prosegue Andrea Bocelli – ‘Si fa un gran parlare di questi oggetti volanti non identificati ma esistono o no?’. E lui e lui è rimasto un attimo interdetto, poi ha detto ‘non abbiamo umanoidi o extraterrestri però ci sono molti fenomeni che non siamo in grado di spiegare’”.

Contenuti in streaming su discovery+