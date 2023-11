Momento indimenticabile durante la seconda puntata di ‘Boomerissima’: a sorpresa si collega l’attrice Jennie Garth di ‘Beverly Hills 90210’. La reazione di Alessia Marcuzzi è iconica.

Martedì 7 novembre è andato in onda, in prima serata su Rai 2, il secondo appuntamento con Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette in campo la divertente sfida generazionale tra Boomer e Millennial. Questa volta, a comporre i due team sono stati Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni (Boomer) mentre Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni hanno rappresentato i più giovani Millennial.

Immagine da Ufficio Stampa

Ma oltre la gara c’è stato un altro momento che ha reso indimenticabile lo show, nel pieno segno degli Anni Novanta. Durante lo show, a grande sorpresa, è intervenuta al telefonone di Alessia Jennie Garth, l’attrice statunitense conosciuta per aver interpretato il ruolo di Kelly Taylor nella serie televisiva Beverly Hills 90210. La reazione di Alessia Marcuzzi e degli ospiti in studio? Esattamente la stessa che avrebbe avuto chiunque sia cresciuto con il celebre telefilm.

Tra gli altri ospiti Cristiano Malgioglio, protagonista della categoria Mito di puntata, Cristina D’Avena con una gioiosa esibizione amarcord e Shade, a sostegno dei Millennial. Special guest il duo comico formato da Nuzzo e Di Biase. Infine, come sempre, non sono mancati giochi e coreografie a cura del Direttore artistico Luca Tommasini.

Immagini da Ufficio Stampa