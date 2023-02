Bebe Rexha si esibirà ai Kids’ Choice Awards 2023

I Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 annunciano la performance di Bebe Rexha: appuntamento al 4 marzo da LA.

Bebe Rexha – cantante e autrice nominata ai Grammy – si esibirà ai Kids’ Choice Awards 2023 in programma a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Lo show – presentato da Nate Burleson insieme alla social superstar Charli D’Amelio – sarà trasmesso in Italia con tre appuntamenti imperdibili. Da giovedì 9 marzo dalle 20:00 sarà in anteprima su Sky on demand, venerdì 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon (Sky 605), e sabato 11 marzo alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky.

«Ho sempre amato i Kids’ Choice Awards di Nickelodeon. E non vedo l’ora di esibirmi e di vedere chi verrà ricoperto di slime!», ha commentato Bebe Rexha.

I Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023, non solo Bebe Rexha

I Nickelodeon Kids’ Choice Awards vedranno anche la partecipazione delle star più popolari. Tra queste Awkwafina, Lil Baby, Halle Bailey, Pete Davidson, Melissa McCarthy, MrBeast, Chris Pine, Anthony Ramos, Michelle Rodriguez, Seth Rogen e molti altri.

Durante lo show ci saranno anche apparizioni dei talent di Nickelodeon. That Girl Lay Lay (That Girl Lay Lay) consegnerà un dirigibile arancione ad un fan mentre Young Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) si esibirà col suo nuovissimo singolo, I Just Wanna, prodotto da Jermaine Dupri, che sarà disponibile in streaming a livello globale insieme al video musicale venerdì 3 marzo.