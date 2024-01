In occasione della Giornata della Memoria, la voce di Gad Lerner ci accompagna nello speciale ‘Auschwitz – Memorie della Shoah’.

In occasione della Giornata della Memoria, sabato 27 gennaio in prima serata e in esclusiva su NOVE sarà trasmesso Auschwitz – Memorie della Shoah, lo speciale tratto dalla serie BBC prodotta dal noto e pluripremiato documentarista Laurence Rees.

L’autorevole voce del giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner accompagnerà gli spettatori in un viaggio dedicato alla Memoria attraverso il racconto di Auschwitz, luogo simbolo di uno dei più grandi e spaventosi crimini contro l’umanità, microcosmo dello Stato nazista che prevedeva nella Soluzione Finale, l’eliminazione di massa degli ebrei.

Unendo filmati d’archivio rari, documenti visivi dei campi di concentramento mai visti in televisione, ricostruzioni dei momenti chiave delle decisioni, e testimonianze inedite, lo speciale ripercorre la storia di Auschwitz e l’ideologia orribile che sottende.

Tra gli intervistati una donna che racconta come il medico delle SS Josef Mengele abbia condotto esperimenti terrificanti. Ma anche un membro delle SS che ricorda con affetto le amicizie strette nel campo. E ancora uno dei cinquanta sopravvissuti ad un’audace fuga dal campo di sterminio di Sobibor e la terribile marcia dei prigionieri sotto la neve che toccò anche alla senatrice Liliana Segre. Infine, un prigioniero politico polacco che aveva accesso personale al bordello del campo di Auschwitz.

Auschwitz – Memorie della Shoah è una produzione BBC – KCET Hollywood, firmata da Laurence Rees e visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.