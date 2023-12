Ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’, Anna Oxa parla di carriera e sentimenti dando alla conduttrice la propria versione sull’amore.

Anna Oxa torna in tv e sceglie Domenica In. Con Mara Venier, l’artista ripercorre la sua lunga carriera e vita. C’è spazio anche per i sentimenti e alla domanda di Mara Venier se si ama una sola volta nella vita, Anna Oxa risponde: «Non è vero, perché l’amore è uno stato, poi noi confondiamo l’amore coi nostri fabbisogni».

LEGGI ANCHE: ‘DOC. Nelle tue mani 3’, Luca Argentero: «Una serie che non teme di affrontare temi scomodi»

«Quindi a volte abbiamo bisogno di ritrovare delle cose che mancano a noi in una relazione o in un rapporto, perché ci sentiamo più sicuri. – continua Anna Oxa – Perché tutti cerchiamo, come dire, una verità dentro di noi. Tutti cerchiamo in qualche modo, quella parte di noi, quell’essenza di noi… Non trovandola, ci permette di fare solo dei grandi disastri, perché esteriormente noi diamo il massimo». «Attenzione però – conclude la Oxa – il disastro fa parte dell’esperienza!».

La puntata si è aperta con il duo comico Pio e Amedeo, campioni di incasso a teatro con il loro tour Felicissimo Show ed ora impegnati nella promozione del film Come può uno scoglio, al cinema dal 28 dicembre per la regia di Gennaro Nunziante. Wanda Nara, protagonista della diciottesima edizione di Ballando con le stelle, si è poi raccontata tra carriera e vita privata, parlando del suo percorso come ballerina nel noto show del sabato sera di Rai1, ma anche del suo ruolo di mamma e di procuratrice sportiva del marito, il calciatore Mauro Icardi.

Tra gli ospiti anche Jerry Calà e Massimiliano Gallo.