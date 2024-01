Fra gli ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Andrea Bocelli ha raccontato il successo internazionale di ‘Con te partirò’ anche grazie a un incontro di pugilato.

Ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 21 gennaio 2024 in onda sul NOVE e in streaming su discovery+, Andra Bocelli si è raccontato a tutto tondo. Durante la chiacchierata con Fabio Fazio, l’artista (all’attivo 90 milioni di dischi venduti a livello globale e 15 miliardi di streams e views su tutte le piattaforme, solo per citare qualche numero) ha toccato diversi argomenti a partire dal rapporto con le radio. Il tenore ha svelato di emozionarsi ogni volta che sente un suo brano trasmesso in airplay.

“Fortunatamente succede di rado – sorride Bocelli – ma perché fondamentalmente non faccio musica molto radiofonica. Tuttavia non bisogna mai dare nulla per scontato e quando mi sento alla radio mi stupisco. Così come quando vedo le sale in cui canto gremite di persone che vengono da ogni parte del mondo. A tutt’oggi mi sembra una cosa stranissima”.

"Ho iniziato a suonare nei piano bar a 18 anni. Festeggiare il 50ennale sarebbe brutto. I signori del marketing hanno pensato di festeggiare quest'anno il 30ennale, è un modo per togliersi alcuni anni."@AndreaBocelli a #CTCF pic.twitter.com/IYd57i18AD — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 21, 2024

E a proposito di musica, impossibile non citare Con te partirò. “Il grande successo di questa canzone, e poi dell’album, è nato dall’ultimo incontro della carriera di Henry Maske, famosissimo pugile tedesco. Non so per quale ragione aveva scelto questa canzone per il suo ultimo incontro. Io e Sarah Brightman siamo andati là in quell’occasione ed è stato un momento di grande emozione”.

LEGGI ANCHE: — ‘Che Tempo Che Fa’, Andrea Bocelli e quell’incontro con Barack Obama

“Maske era un eroe nazionale all’epoca – conclude Andrea Bocelli – e noi abbiamo cantato questa canzone e dal giorno dopo i tedeschi hanno dovuto addirittura precettare gli operai nelle fabbriche per stampare il disco. Se in un anno avevamo venduto 90mila copie, in due settimane eravamo a più di un milione”.

Contenuti in streaming su discovery+