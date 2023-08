Più di un format e più di una girl band: ‘The Dream Academy’ pone le basi per una rivoluzione nell’industria discografica mondiale.

La commistione tra K-pop e musica d’oltreoceano – già palpabile – pone le sue prime basi fisiche con una collaborazione storica tra HYBE e Geffen Records. Si tratta di una prima volta in assoluto: una major statunitense e l’agenzia più celebre della Corea del Sud (è quella dei BTS, per intenderci) uniscono le forze per creare una girl band globale, che sarà lanciata sul mercato internazionale. Le 20 concorrenti che parteciperanno alle selezioni provengono da tutto il mondo e sono state presentate alla stampa il 28 agosto: le aspiranti, all’inizio, erano 120mila e tutte hanno risposto alla call to action lanciata a novembre 2021 e chiamata HYBE x Geffen Global Girl Group Audition.

La portata dell’evento in sé va però oltre la semplice partnership tra USA e Corea. È infatti anche la prima volta in cui un gruppo femminile – nato negli Stati Uniti – segue il training e i dettami del K-pop, seguendo i quali le concorrenti si sono allenate in gran segreto nell’ultimo anno a Los Angeles.

La docuserie Netflix

Un progetto enorme, quindi, che non a caso si espande oltre il mondo puramente discografico. Il processo di creazione della girl band dura infatti da diversi anni e sarà raccontato da una docuserie Netflix di prossima uscita. Tramite un accesso esclusivo, la serie sarà un ritratto avvincente di questo viaggio verso la fama mondiale, attraverso uno sguardo al training unico nel suo genere e al programma forgiato dalla HYBE e Geffen Records. La serie sarà diretta dalla regista pluripremiata Nadia Hallgren, già dietro la macchina da presa della serie Netflix nominata a quattro Emmy, Becoming. La nuova docuserie sarà prodotta dalla HYBE, Interscope Films e Boardwalk Pictures e uscirà sulla piattaforma di Netflix nel 2024.

Il programma The Debut: Dream Academy

A partire da ora, le 20 aspiranti artiste parteciperanno in un programma di audizioni intitolato The Debut: Dream Academy che potrà essere seguito dai fan a partire dal 1° settembre su YouTube (dalle 17:00, ora italiana) e su ABEMA (in Giappone). Alla fine del programma di audizioni, nei prossimi mesi verranno scelti i membri e il nome del gruppo. Le concorrenti entreranno a far parte anche della piattaforma Weverse. I fan potranno così seguire da vicino il viaggio delle 20 candidate attraverso il processo di selezione.

L’evento di lancio

All’evento di lancio per la stampa, tenutosi il 28 agosto agli IGA Studios di Santa Monica (California), i leader dietro questo progetto strabiliante – ovvero Bang Si-Hyuk (Chairman della HYBE) e John Janick (Chairman & CEO della Interscope Geffen A&M) – hanno condiviso la storia e la visione di una questa partnership. Entrambi hanno poi svelato uno sguardo su questa girl band di prossima formazione e sull’impatto che avrà nell’industria musicale su scala globale.

«Volevo formare un gruppo internazionale basato sulla metodologia K-pop da un po’ di tempo. – ha detto Bang Si-Hyuk – Per fare ciò, ho pensato di avere bisogno di un partner solido. Quando ho incontrato John (Janick), fin dal primo momento, abbiamo pensato immediatamente di avere una connessione, a livello musicale e creativo. Sono molto orgoglioso dell’importante storia che abbiamo costruito e degli enormi talenti che abbiamo scoperto. Sono molto fiero delle opportunità che abbiamo creato all’interno dell’universo K-pop». La serata si è conclusa con il disvelamento delle 20 concorrenti. Un film artistico che introduce le partecipanti e mostra il loro talento è stato presentato all’evento di lancio.

The Debut: Dream Academy sarà disponibile online dal 1° settembre (ore 17.00 – ora italiana) su YouTube a livello globale e su ABEMA in Giappone. Durerà circa 12 settimane fino alla finalissima live trasmessa il 17 novembre, quando le finaliste gareggeranno per entrare a far parte del gruppo. I fan ricopriranno un ruolo cruciale nell’intera competizione, votando attraverso le piattaforme Weverse e TikTok. Oltre alle votazioni dei fan, un panel di esperti offrirà i propri feedback e una guida alle concorrenti, ricoprendo un ruolo essenziale nella formazione, crescita e sviluppo di queste talentuose giovani donne.