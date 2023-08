Dal 1° settembre su Disney+ la nuova edizione del talent show ‘Italia’s Got Talent’ con nuove puntate ogni settimana. Guarda il trailer.

Debutta il 1° settembre in esclusiva su Disney+ la nuova edizione di Italia’s Got Talent, show prodotto da Fremantle Italia per la prima volta sulla piattaforma. Al tavolo della giuria due nuovi ingressi: la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale. Al loro fianco, confermatissimi i veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, impegnati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

La conduzione è, invece, affidata alla simpatia di Aurora – che ‘torna a casa’ dopo aver debuttato proprio in questo programma nel 2019 – e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. In attesa del debutto sulla piattaforma, Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della nuova edizione che promette di prolungare il successo di un format che vanta adattamenti in 72 paesi. Inserito nei World Guinness Records come “Most Popular Talent/Reality Show”, IGT nasce nel 2006 e ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale. Attualmente è in onda in 33 paesi con ottimi risultati di ascolto.

I numeri delle edizioni italiane

Nella sua versione italiana, sono dodici stagioni all’attivo, con oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina. Cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi.

Alcuni di loro, grazie al programma, hanno raggiunto il successo e sono ora dei talenti affermati nel mondo dello spettacolo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory. “Italia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+”, ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia

Foto da Ufficio Stampa

“Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming” ha aggiunge Andrea Scrosati Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia”.Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani. La scrittura è curata da Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. Con la regia di Luigi Antonini e la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.

Foto da Ufficio Stampa Disney+