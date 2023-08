Bratz lancia la capsule collection in collaborazione con Kylie Jenner. La linea debutta con sei ‘Mini Bratz x Kylie Collectibles’.

Kylie Jenner diventa una Bratz! MGA – realtà leader nel settore del giocattolo e dell’entertainment – ha infatti annunciato la collaborazione tra le iconiche Bratz e la star e imprenditrice: insieme firmeranno un’incredibile collezione di dolls, la prima di una serie ispirata alle celebrità più in voga del momento. Arrivano così sul mercato le Mini Bratz x Kylie Collectibles.

«Sono una fan di di queste fashion doll fin dall’infanzia e ho sempre desiderato la mia bambola Bratz – ha dichiarato Kylie Jenner – Insieme al team Bratz l’anno scorso abbiamo lavorato intensamente su ogni fase del processo creativo delle bambole e ora che sono finalmente qui sono davvero entusiasta!».

Kylie Jenner e Bratz: la capsule collection Mini Bratz x Kylie Collectibles

A dare il via a questa collaborazione sarà la capsule collection Mini Bratz x Kylie Collectibles, disponibile solo per un periodo limitato di tempo. La linea, da collezione e tutta in miniatura, include sei mini-Kylie Bratzified complete di accessori che rappresenteranno alcuni dei suoi outfit più apprezzati: dai capelli viola abbinati allo splendido vestito indossato in occasione del Meet Gala 2019, fino all’abito da sposa omaggio a Virgil Abloh fondatore di Off White per l’edizione del Gala 2022 e allo strepitoso look total black ispirato a una sirena dedicato a Thierry Mugler. Tutti gli accessori hanno la firma di Kylie sul lato, e non poteva di certo mancare Norman, uno degli amati levrieri italiani di Kylie che è stato miniaturizzato in una scultura davvero fedele all’originale.

«Questo è un momento fondamentale nella storia di Bratz: unire le forze con Kylie Jenner per lanciare la nostra collection dedicata alle celebrità è per noi un onore. Kylie incarna davvero tutto ciò che Bratz ha rappresentato sin dal suo inizio 22 anni fa: self expression, coraggio di osare e fiducia in sé stessi – ha affermato Jasmin Larian, direttore creativo di Bratz – Questa collaborazione non solo farà felici i milioni di fan di Kylie, ma raggiungerà anche il pubblico che è cresciuto con le nostre doll. Non potremmo essere più orgogliosi di dare il benvenuto a Kylie nella famiglia Bratz».

In Italia la capsule collection Bratz x Kylie sarà disponibile nei migliori negozi di giocattoli e sui migliori siti di e-commerce.