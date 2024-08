‘Melobot – A Last Song’ è il nuovo videogioco – in arrivo il 12 settembre – che fonde storytelling e musica.

Un nuovo videogioco musicale è in arrivo il 12 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam: si chiama Melobot – A Last Song e dietro c’è Anomalie Studio. Si tratta del primo gioco del team indie che ha unito le forze con Microids (publisher di Syberia e Blacksad: Under the Skin).

Definito un gioco rivoluzionario nel suo genere, Melobot – A Last Song vi vedrà nei panni proprio di Melobot, un robot musicale in missione per guarire e salvare un mondo post-apocalittico. Per riuscirci, dovrete imparare a padroneggiare diversi strumenti musicali. Il tutto, però, scoprendo flora e fauna aliene nel tentativo – sempre – di risvegliare l’anima del pianeta e sconfiggere misteriosi esseri meccanici.

La musica è tuttavia sempre protagonista: basti pensare che i Meloplants – vegetazione di questo mondo – emettono strani motivetti che dovrete imparare a replicare. Inoltre potrete volare verso la Melobase ed esplorare ambienti unici, preparandovi a combattere contro Guardiani che vi sfideranno in duelli musicali. Un gioco per tutti, che vanta anche un’arte ispirata in parte alla Pixar e all’immaginario di Studio Ghibli.