Il romanzo di ‘Oshi no Ko – My Star’ arriva in Italia il 28 agosto grazie a J-POP Manga (e sarà disponibile anche un bundle).

Arriva in edizione italiana (per J-POP Manga) il romanzo ispirato a una delle serie manga di maggior successo degli ultimi anni: Oshi no Ko – My Star. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera. Scritto dall’autore della serie, Aka Akasaka, e da Hajime Tanaka, le copertine e le illustrazioni sono firmate dal disegnatore Mengo Yokoyari. Il romanzo arricchisce la storia del manga, raccontando un momento cruciale del passato della protagonista, la idol Ai Hoshino, e rivela alcune importanti verità sull’incontro di Sarina e Goro prima di reincarnarsi nei figli di Ai.

In aggiunta, è contenuto nel volume anche il racconto inedito Punto di vista B. Oshi No Ko – My Star. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 28 agosto.

Oshi no Ko – My Star. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera: la trama

Solo qualche mese dopo essere entrata nelle B-Komachi, Ai comunica il desiderio di abbandonare la carriera da Idol a Ichigo Saitō, presidente della Fragola Production. Dietro la facciata gioiosa del gruppo idol, infatti, i contrasti tra le altre ragazze e Ai sono feroci e lei è stufa di sopportare la situazione. Ma Ichigo le fa una proposta inaspettata. Verrà poi rivelata la storia segreta dell’incontro e dell’addio di Goro e Sarina prima della loro reincarnazione in Aqua e Ruby. Chiude il volume Punto di vista B, un racconto scritto dallo stesso Aka Akasaka e distribuito finora soltanto durante la proiezione cinematografica del primo episodio della serie animata in Giappone.

Il cofanetto

Il romanzo sarà in vendita sia singolarmente che all’interno dell’esclusivo B-Komachi Collection Box, in bundle con l’edizione variant del volume 14 del manga e la dress-up doll di Ruby Hoshino. Il volume 14 con variant cover sarà disponibile esclusivamente all’interno di questo cofanetto, rendendolo un must have irrinunciabile per tutti i fan della serie! Come il romanzo, anche il B-Komachi Collection Box approderà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online mercoledì 28 agosto.