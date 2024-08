Tante sorprese da parte di LEGO per il ritorno a Hogwarts: la Tana dei Weasley arriva in un’edizione da collezione.

È in arrivo un nuovo set da collezione LEGO dedicato a Harry Potter e – in particolare – a La Tana, leggendaria casa della famiglia Weasley. La replica in mattoncini della famosa abitazione si fa notare per il design stravagante con dettagli unici e trasporta i fan nell’affascinante e iconico mondo dei maghi.

I dettagli lo rendono davvero autentico: infatti, nell’abitazione ci sono un caminetto funzionante, la funzione Rete Floo per far sparire la minifigure e la famosa lavastoviglie magica della cucina. La costruzione ricrea anche l’esterno sgangherato, con pavimenti inclinati e pareti sbilenche. Il set comprende dieci minifigure, tra cui Ginny Weasley, Ron Weasley, Harry Potter e Errol il gufo.

Con questo set, i fan di Harry Potter e i collezionisti possono costruire un altro luogo leggendario e unico da aggiungere alla loro collezione da maghi. Il lancio avverrà il giorno del Ritorno a Hogwarts 2024 (1 settembre 2024) e gli appassionati potranno godere di molti eventi e promozioni.

Ritorno a Hogwarts, le attività negli store

Le famiglie e i fan di LEGO Harry Potter possono partecipare a una delle attività più amate, il Make & Take, e costruire così una versione in miniatura dell’Hogwarts Express da portare poi a casa. Appuntamento in alcuni LEGO Store, tra il 31 agosto e l’8 settembre. Per saperne di più, visitate il sito www.LEGO.com/stores. Ma non finisce qui: il 6 settembre dalle ore 16.00, al LEGO Store di Roma Tomacelli arriverà George Gilliatt, designer di LEGO Harry Potter. Gilliatt incontrerà tutti i babbani, a cui svelerà il segreto delle sue creazioni, e autograferà i set.