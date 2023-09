Da giovedì 21 settembre su Serially arriva il k-drama ‘Blind’: nel cast anche TaecYeon dei 2PM, Ha Seok-Jin e Jo Eun-Ki.

Arriva giovedì 21 settembre su Serially il k-drama Blind. La serie tv sudcoreana in sedici episodi sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma. Blind è un thriller pieno di colpi di scena che racconta di un caso complesso che affonda le radici in un passato di segreti e bugie. Il thriller vede coinvolti i tre protagonisti, Ryu Sung-Jun (TaecYeon), Ryu Sung-Hoon (Ha Seok-Jin) e Jo Eun-Ki (Jung Eun-Ji), in un intricato caso di omicidio seriale che vede come vittime i membri di una giuria. In una corsa contro il tempo, i tre si uniranno per cercare di scoprire la verità dietro le morti, determinati a incastrare il vero killer.

Blind, la sinossi

Ryu Sung-Joon è un instancabile detective, un ottimo investigatore dalle grandi capacità intuitive. Suo fratello maggiore è Ryu Sung-Hoon, un ambizioso giudice che fa del suo meglio perché nel mondo vi sia giustizia. Jo Eun-Ki è una giovane assistente sociale dal cuore buono, mette sempre il prossimo al primo posto.

Un serial killer, soprannominato Joker perché lascia orribili cicatrici sul lato della bocca delle vittime, terrorizza la città e i tre protagonisti si trovano a partecipare al processo del sospettato numero 1: Jeong Man-chun, il quale, però, si processa subito innocente. Dopo la sentenza, che vede l’uomo colpevole, Man-chun viene ucciso, così come alcuni membri della giuria. Man-chun aveva ragione, in giro c’è un killer a piede libero e spetterà a Sung-Joon scoprire chi è l’assassino, insieme a suo fratello Sung-hoon e a Eun-Ki, anche lei membro della giuria e, quindi, in pericolo di morte.

Nel cast di Blind troviamo volti noti dell’intrattenimento sudcoreano come TaecYeon, rapper, cantante, attore, compositore e membro della boy band sudcoreana 2PM, l’attore Ha Seok-Jin (Crash Landing on You, Jeonseolui Manyeo) e Jung Eun-Ji. cantante e attrice, membro del gruppo musicale Apink, già nota agli utenti di Serially per essere una delle protagoniste della comedy coreana Work Later, Drink Now.