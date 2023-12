‘A Goal to Dream’ è un corto che racconta la First Female Football Academy, la prima academy di calcio femminile nella Yasin Valley.

Arriva su Serially – da giovedì 21 dicembre – il corto A Goal to Dream. Un progetto volto a raccontare e sostenere la First Female Football Academy, la prima academy di calcio femminile nella Yasin Valley, una zona remota del Pakistan. La decisione di pubblicare un contenuto slegato al mondo delle serie tv mira – recita la nota stampa – «a promuovere storie che siano d’ispirazione e incoraggiamento, unendo alla sua mission di intrattenimento, l’impegno sociale nella promozione di iniziative che sostengono azioni e progetti per un futuro più equo e inclusivo».

Il progetto – promosso da L’ORMA, AL2Sport, PPG Sports, RockNoWar e Fondazione Milan – nasce infatti per offrire a un gruppo di ragazze pakistane l’opportunità di poter realizzare il sogno di giocare a calcio. In molti contesti, le donne affrontano molteplici sfide per poter accedere allo sport poiché le barriere religiose e culturali sono fonte di dissuasione o di esposizione al rischio di discriminazione e la mancanza di spazi e di abbigliamento sportivo adeguati spesso non permettono la partecipazione alle attività sportive.

L’omonimo documentario A Goal To Dream, prodotto da Creative Lounge, racconta la quotidianità di alcune giovani donne, provenienti da una remota zona del Pakistan, al confine tra Afghanistan e Tagikistan, e le sfide che devono affrontare per inseguire il proprio sogno in un contesto permeato da pregiudizi. Si tratta di ragazze che lottano ogni giorno contro un sistema che limita fortemente il loro coinvolgimento nello sport e nella società e che attraverso l’impegno e la determinazione sono riuscite a vincere le barriere culturali.

Per dare alle ragazze la possibilità di rendere il proprio sogno realtà: https://www.gofundme.com/f/agoaltodream