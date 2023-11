Carolina Crescentini, alter ego della britannica Keira Knightley, accompagna gli spettatori nel magico mondo del Cercasuoni e della sua amica Mole

C’è tutta la magia del doppiaggio nella breve clip che vede Carolina Crescentini voce narrante de “Il Cercasuoni”, la nuova serie tv inclusiva che partirà giovedì 23 novembre su Rai Yoyo e in boxset con tutti gli episodi su RaiPlay. La storia è quella di un bambino parzialmente sordo ma appassionato di suoni e di natura, che ogni giorno, con l’aiuto dei suoi apparecchi acustici e della sua comica amica talpa di nome Mole, si mette alla ricerca di nuovi suoni e rumori della natura: dal ronzio dell’ape al rombo del tuono, dallo scrosciare della pioggia al crepitio del fuoco. Suoni che colleziona con il suo registratore per poi mixarli fra loro e modificarli creando nuove composizioni musicali.

Il Cercasioni rivoluziona l’animazione per gli innovativi standard tecnici, audio e video, combinando per la prima volta in una serie italiana i pupazzi in stop motion e le riprese della natura dal vivo.

Un viaggio reso ancora più coinvolgente dal racconto fuori campo di Carolina Crescentini che accompagna con passione e naturalezza i piccoli spettatori e li aiuta a meglio comprendere i pensieri, i gesti, le emozioni del piccolo Cercasuoni consentendo loro di entrare ancora più in empatia e sintonia con lui e con la narrazione stessa. Nella versione inglese è Keira Knightley nel ruolo di narratrice.

Il Cercasuoni, una serie inclusiva e rivoluzionaria

La serie è una coproduzione tra la società Enanimation di Torino e la britannica Eagle vs Bat per Rai Kids e il canale inglese ITV, che vanta la prestigiosa collaborazione dei premi Oscar 2023 Mackinnon & Saunders per la realizzazione e l’animazione dei pupazzi e dei set.

Grazie agli elevati standard tecnici, il progetto offre un’esperienza immersiva audiovisiva unica nelle bellezze della natura, permettendo inoltre di familiarizzare con la percezione del protagonista, con la sua sordità e i suoi apparecchi acustici e radio, stimolando la consapevolezza, la creatività e la curiosità nella giovane audience, oltre a sensibilizzarla sul tema della tutela ambientale.

Il suono, insieme alla bellezza delle immagini, è infatti l’elemento chiave della serie e a cui è stata dedicata una cura al dettaglio certosina: oltre a registrare in presa diretta i suoni reali direttamente nelle location delle riprese, per accentuare i cambiamenti audio sono state esagerate le differenze tra i 3 livelli di udito del protagonista. È stata inoltre coinvolta per le musiche e i suoni la compositrice e percussionista sorda di fama mondiale Dame Evelyn Glennie, vincitrice di due Grammy Awards.