In arrivo su Prime Video in esclusiva mondiale il prossimo 16 febbraio, ecco il trailer di ‘This Is Me…Now: A Love Story’ con Jennifer Lopez.

Amazon MGM Studios porta in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo This Is Me…Now: A Love Story a partire dal 16 febbraio 2024. Questo progetto cinematografico di stampo narrativo promette di essere qualcosa di completamente diverso rispetto al lavoro precedente di Jennifer Lopez, esplorando il suo viaggio personale verso l’amore e l’importanza dell’amore verso se stessa.

Alla direzione il vincitore del premio Grammy Dave Meyers, noto per i suoi lavori con artisti come Arianna Grande, Taylor Swift, Harry Styles, solo per citare alcuni nomi. E oltre a JLo, il film presenta un cast stellare con – tra gli altri – Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara e Jenifer Lewis.

This Is Me…Now: A Love Story non è solo un film. Lo accompagna anche un album, in uscita sempre il 16 febbraio, e un singolo già disponibile da l titolo Can’t Get Enough, accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube. ‘This Is Me…Now: The Album’ esce esattamente a vent’anni dall’album gemello ‘This is Me…Then’ ed è il primo lavoro in studio di Jennifer Lopez dopo quasi un decennio di pausa. Scritto e coprodotto dalla stessa J.Lo, mescola elementi di R&B, pop contemporaneo e ritmi hip-hop.

La pellicola è un’odissea cinematografica che esplora storie del mito e guarigione personale, offrendo una retrospettiva intima del cuore resiliente di Jennifer Lopez attraverso costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star. La durata del film è di 65 minuti.

