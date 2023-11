J.Lo torna sulle scene a inizio 2024 con un album e un film dal titolo ‘This Is Me…Now’, a vent’anni dal progetto gemello ‘This Is Me…Then’. Guarda il trailer.

Jennifer Lopez ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo (doppio) progetto intitolato ‘This Is Me…Now’, che includerà un album e un film. L’uscita dell’album è prevista per il 16 febbraio 2024 e sarà anticipata dal singolo Can’t Get Enough, disponibile a partire dal 10 gennaio e già in pre-save insieme a una clip audio in anteprima sui social della cantante.

Cover da Ufficio Stampa

‘This Is Me…Now: The Album’ – esattamente a vent’anni dall’album gemello ‘This is Me…Then’ – è il primo lavoro in studio di Jennifer Lopez dopo quasi un decennio di pausa. Scritto e prodotto dalla stessa J.Lo e Rogét Chayed, con la collaborazione di vari artisti, mescola elementi di R&B, pop contemporaneo e ritmi hip-hop. Si tratta di un progetto descritto come il più onesto e personale della cantante.

LEGGI ANCHE: — La residenza iconica di Greta Garbo in vendita per 9,5 milioni di dollari

Ad accompagnare le tracce, This Is Me…Now: Il film che offre uno sguardo visivo e musicale sulla vita di J.Lo, con una narrazione intima, riflessiva, sexy e divertente. Diretto da Dave Meyers, il film promette di essere un’esperienza cinematografica immersiva che ridefinisce il genere, con coreografie inedite, camei di star, costumi, scenografie e immagini degne di un blockbuster. La pellicola sarà distribuita da Amazon MGM Studios su Prime Video in più di 240 Paesi del mondo.

Foto da Ufficio Stampa