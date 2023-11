La proprietà di Greta Garbo a Beverly Hills è tornata disponibile sul mercato al (modico) prezzo di $ 9.500.000.

Greta Garbo, la leggendaria attrice svedese-americana, ha lasciato un segno indelebile a Hollywood durante la sua illustre carriera. Mentre il suo talento sul grande schermo continua ad affascinare il pubblico, la sua ex residenza di Beverly Hills, posizionata sulla raffinata collina di Sunset Boulevard, è diventata un simbolo del suo stile di vita riservato. Questa dimora iconica è recentemente stata messa in vendita tramite Berkshire Hathaway HomeServices, al prezzo di 9,5 milioni di dollari.

Acquistata da Greta Garbo nel 1937, durante l’uscita del celebre film Camille, questa dimora rappresentava un luogo condiviso con il suo caro amico e presunto fidanzato Leopold Stokowski, il rinomato direttore d’orchestra britannico, successivamente sposato con Gloria Vanderbilt. Nonostante ciò, dopo il rilascio di Ninotchka nel 1939, Garbo si trasferì in un’altra residenza in affitto.

Posizionata nell’esclusivo quartiere delle Crest Streets, noto per la sua tranquillità e la mancanza di traffico, l’ex residenza di Garbo racconta una storia ricca di fascino. Benché mantenga alcuni degli elementi del suo design originale degli anni d’oro di Hollywood, la proprietà ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni, pur preservando il suo incantevole carattere.

L’ex residenza di Greta Garbo a Beverly Hills

Immersa in un’oasi paesaggistica naturale, la dimora offre spazi per il relax, l’intrattenimento e la fuga dalla frenesia quotidiana. Un ampio ingresso introduce le iconiche vedute di Century City, conducendo ad una spaziosa sala da pranzo. Il luminoso soggiorno, arricchito da grandi finestre panoramiche, offre vedute mozzafiato sulla città. La cucina, spaziosa e dotata di arredi su misura e apparecchiature di alta gamma, rappresenta un’area di grande fascino.

La residenza ospita cinque raffinate camere da letto, cinque bagni e un bagno di servizio, distribuiti su tre piani per godere delle viste spettacolari sullo skyline cittadino e sull’orizzonte oceanico. La vasta suite principale, dotata di una grande vetrata panoramica, si affaccia su una spaziosa veranda con splendide vedute sulla città. Due ulteriori camere da letto al piano superiore rendono questa dimora un’oasi ideale per le famiglie, coniugando intimità, spazio, comfort e privacy. Una delle suite con camera da letto separata può facilmente trasformarsi in uno studio d’artista, ufficio o accogliente spazio abitativo, adattandosi alle esigenze individuali.

Con due accoglienti caminetti (uno dei quali presente in una delle camere da letto al piano terra) e tre invitanti balconi, la residenza emana un’atmosfera di comfort senza eguali. Inoltre, una delle porte scorrevoli in vetro nel soggiorno conduce direttamente ad una piccola piscina a sfioro e a una spaziosa area spa. All’esterno, la dimora offre due terrazze con erba sintetica e tende da sole retrattili, un bar segreto zen e un salotto, offrendo un’oasi di relax sotto il sole californiano.