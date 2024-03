Arriva su Prime Video dal 28 marzo la docuserie in sei episodi ‘HOPE ON THE STREET’, con protagonista j-hope dei BTS.

Sarà disponibile dal 28 marzo su Prime Video la docuserie HOPE ON THE STREET con j-hope dei BTS. Prodotta da HYBE, la serie sarà disponibile in più di 240 paesi. Gli episodi usciranno poi ogni settimana, il giovedì e il venerdì.

LEGGI ANCHE: ‘SUGA │ Agust D Tour D-Day The Movie’ nei cinema di tutto il mondo

Ma cosa vedremo nella docuserie? Come risaputo, j-hope è un membro dei BTS, ma in questi sei episodi sarà la sua storia a essere narrata e, in particolare, il suo amore per la danza. Come recita la sinossi ufficiale della serie, HOPE ON THE STREET è il racconto «dell’amore per la danza di j-hope, mentre inizia un nuovo viaggio in questo suo 12esimo anno dal debutto, un ritorno alle radici del ballerino».

LEGGI ANCHE: ‘SUGA: Road to D-DAY’, il trailer sottotitolato in italiano

«Accompagnato dal suo ex istruttore, il campione di popping Boogaloo Kin – continua la nota stampa ufficiale – j-hope esplora le strade di Osaka, Seoul, Parigi, New York e Gwangju, incontrando street dancer lungo la strada». Nel documentario ci saranno anche canzoni tratte dall’album di j-hope HOPE ON THE STREET VOL.1.

LEGGI ANCHE: ‘BTS: Yet to Come’, il film concerto arriva su Prime Video