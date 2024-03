Dal 10 al 13 aprile al cinema arriva l’attesissimo film di Suga dei BTS e del suo Encore Concert: tutte le info.

Debutta in contemporanea nelle sale di tutto il mondo la versione cinematografica di SUGA│Agust D TOUR D-DAY THE MOVIE, l’elettrizzante film-concerto di Agust D, noto anche come Suga, membro dei BTS. Lo spettacolo sarà proposto sul grande schermo con proiezioni esclusive: oltre ai formati cinematografici standard, gli ARMY potranno vedere SUGA│Agust D TOUR D-DAY THE MOVIE sui più grandi schermi di tutto il mondo, anche in IMAX. I biglietti saranno in prevendita a partire da martedì 12 marzo (elenco sale su sugathemovie.com e nexodigital.it).

Il gran finale del tour mondiale, SUGA | Agust D TOUR D-DAY THE FINAL, ha segnato il culmine di 25 concerti tenuti in dieci città, capaci di conquistare oltre 290.000 spettatori. Con SUGA | Agust D TOUR D-DAY THE MOVIE il pubblico si dà appuntamento nei cinema di tutto il mondo per una grande reunion. Un appuntamento che celebrerà Suga e permetterà di rivivere l’Encore Concert che racchiude tutto il suo ricco mondo musicale e la sua energia esplosiva. Arricchiscono l’evento le performance degli ospiti speciali come RM, Jimin e Jung Kook dei BTS.

SUGA | Agust D TOUR D-DAY THE MOVIE nei cinema

Durata: circa 90 min

Regia: JUNSOO PARK

Produttori: JIWON YOON

Anno di produzione: 2023

Società di produzione: HYBE