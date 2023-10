‘BTS: Yet to Come’: il film concerto arriva in esclusiva su Prime Video in 240 paesi dal 9 novembre. Tutte le info.

BTS: Yet to Come, lo speciale concerto tenuto dai BTS a Busan, arriverà in esclusiva su Prime Video in 240 paesi il 9 novembre. La notizia è apparsa sui social ufficiali della Big Hit e su quelli di Coupangplay, la piattaforma che ospiterà il film concerto in Corea del Sud.

Il live risale ad ottobre 2022: i BTS si sono esibiti all’Asian Main Stadium alla presenza di circa 50.000 fan. Il film – prodotto da HYBE, CJ 4DPlex e Trafalgar Releasing – include 19 canzoni, tra cui Dynamite, Butter, Mic Drop e Yet To Come (The Most Beautiful Moment).

«Siamo felicissimi di lavorare con HYBE nel dare il benvenuto a BTS: Yet to Come su Prime Video. – ha dichiarato David Simonsen, presidente di Prime Video Southeast Asia – Conosciamo la popolarità dei contenuti coreani di alta qualità in tutto il mondo e non vediamo l’ora di deliziare i nostri consumatori con BTS: Yet to Come. Siamo emozionati di vedere il film concerto e questo genere incontrerà un nuovo pubblico su Prime Video, proveniente da nazioni diverse».

