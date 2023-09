Dal 5 ottobre in esclusiva su Paramount+ il documentario ‘Louis Tomlinson: All Of Those Voices’ che racconta il percorso dell’ex One Direction.

Paramount+ ha annunciato l’uscita in Italia del documentario Louis Tomlinson: All Of Those Voices che, dopo Stati Uniti e Canada, sarà disponibile in esclusiva sul servizio mercoledì 5 ottobre. Oltre al nostro Paese, il titolo sarà visibile anche nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud.

Key Art da Ufficio Stampa

Louis Tomlinson: All Of Those Voices racconta il percorso musicale di Louis Tomlinson offrendo una descrizione intima e sincera della sua vita e della sua carriera. Attraverso video amatoriali mai visti prima, tra cui filmati inediti del periodo di Tomlinson negli One Direction e l’accesso al dietro le quinte del tour mondiale 2022, il film regala una prospettiva unica su cosa significhi essere un musicista nel mondo frenetico di oggi.

“Sono davvero entusiasta di annunciare che All Of Those Voices sarà disponibile in streaming su Paramount+”, ha dichiarato Tomlinson. “Questo film significa tutto per me e non vedo l’ora di mostrarlo al mondo intero!”. La storia di Tomlinson, va dagli apici della celebrità ai momenti più bassi della tragedia personale, rappresenta un esempio di straordinaria resilienza e ferma determinazione. Il film esplora il suo viaggio da membro degli One Direction ad artista solista, raccontando le sfide e i trionfi che ne hanno definito il percorso.

Dopo la pubblicazione del suo album di debutto ‘Walls’ e del successivo ‘Faith In The Future’, il film mostra un lato di Tomlinson che i fan non hanno mai visto prima, mentre affronta le pressioni della fama e il peso della sua stessa voce.

Louis Tomlinson: All Of Those Voices è diretto da Charlie Lightening, il regista del pluripremiato Liam Gallagher: As It Was. A curare la produzione sono, invece, Lightening Films, Seven 7 Management e Tomlinson’s 78 Productions.

Key Art da Ufficio Stampa