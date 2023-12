Paramount+ ha annunciato la data di messa in onda dei primi due episodi della seconda stagione di ‘Halo’: tutte le novità.

La seconda stagione di Halo ha finalmente una data di uscita. Paramount+ ha annunciato infatti che i primi due episodi – in anteprima mondiale – andranno in onda giovedì 8 febbraio 2024, in tutti i paesi in cui Paramount+ è disponibile. La notizia, insieme a un primo teaser trailer, è stata svelata durante il panel Paramount+ tenutosi al Comic Con Experience 2023 di San Paolo, Brasile, che ha visto la partecipazione dei membri del cast Pablo Schreiber (Master Chief) e Joseph Morgan (James Ackerson), insieme allo showrunner David Wiener e al produttore esecutivo Kiki Wolfkill.

Nella seconda stagione, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo.

Halo, seconda stagione: le novità nel cast

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell’universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco HALO per Xbox. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie HALO intreccia storie personali profondamente delineate con l’azione, l’avventura e una visione del futuro fortemente immaginaria. Le nuove aggiunte al cast di questa stagione includono Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup). Morgan si unisce alla serie nel ruolo di James Ackerson, un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell’Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell’UNSC.

Rodlo è Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un’unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell’UNSC e una recluta relativamente nuova che non ha ancora visto un vero combattimento. Laera (Fiona O’Shaughnessy), che ritorna dalla prima stagione, è la confidente, moglie e partner di Soren. Il figlio di Soren e Laera, Kessler (Tylan Bailey), ha avuto un’infanzia relativamente tranquilla, anche se insolita, crescendo sulle macerie.