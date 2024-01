Uno sguardo senza precedenti sulla storia della squadra che ha dominato il XXI secolo

E’ uscito oggi il trailer della docuserie in 10 episodi The Dynasty: New England Patriots, anticipando la sua premiere fissata per il 16 febbraio. La serie offre uno sguardo senza precedenti sulla storia dei New England Patriots, narrando l’ascesa della loro incredibile dinastia sportiva, che ha dominato un secolo.

LEGGI ANCHE – Su Apple Music Live il livestream del ‘NYE Party’ con Peggy Gou, Honey Dijon e KAYTRANADA

The Dynasty: New England Patriots è prodotta da Imagine Documentaries e diretta dal regista premio Emmy Matthew Hamachek per Apple Tv+, la serie si basa sul bestseller del New York Times scritto da Jeff Benedict. Ne sono protagonisti l’ex quarterback Tom Brady, l’allenatore Bill Belichick e il proprietario Robert Kraft, con interviste esclusive a personaggi come Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells, Jonathan Kraft, insieme a figure di spicco come Roger Goodell, Al Michaels, Howard Bryant, Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch e molti altri.

Attraverso interviste inedite a Kraft, Belichick e Brady, la docuserie svela dettagli unici sulla storia del club, esplorando il viaggio ventennale che ha portato a sei vittorie al Super Bowl e rivelando gli interni dal conflitto interno che ha generato una faida per il territorio. Dal lusso delle suite del proprietario agli spogliatoi, il documentario offre uno sguardo approfondito sulla strada verso la grandezza e sul prezzo che essa comporta.