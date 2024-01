‘Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda’, svelato il trailer dell’atteso documentario eventoin arrivo il 21 febbraio su Apple TV+.

Arriverà su Apple TV+ il 21 febbraio Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda, l’atteso documentario in quattro parti di SMUGGLER Entertainment che ripercorre la carriera sensazionale dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro, comprese le cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA e la vittoria dell’edizione 2022 in Qatar, in una delle finali più emozionanti della storia. Attraverso le sue stesse parole, Messi racconta la storia della sua incredibile carriera con la Nazionale di calcio argentina, fornendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua ricerca di una vittoria della Coppa del Mondo che ne definisse l’eredità.

Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda fa luce sull’emozionante storia del miglior atleta vivente del pianeta, quella dei suoi fedeli sostenitori in Argentina e di coloro che sono andati in pellegrinaggio in tutto il mondo per seguirne le gesta. La docuserie offre interviste intime e personali a Messi, oltre alle sue conversazioni con compagni di squadra, allenatori, calciatori avversari, fan devoti e commentatori sportivi che ne testimoniano l’incredibile influenza e l’impatto non solo sulla sua nazione, ma sull’intero palcoscenico mondiale.

Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda, i produttori

Il tutto arricchito dalla grazia, dalla forza d’animo e dalla determinazione che ha dimostrato nel corso della sua carriera. Il documentario ripercorre il percorso che lo ha visto indossare per la prima volta la maglia argentina nella prima partita con la sua Nazionale di calcio e portare sulle spalle il peso di un intero Paese, passando per le numerose rincorse alla vittoria della Coppa del Mondo, fino al suo addio alla nazionale nel 2016 e, infine, al ritorno in campo per diventare campione del mondo ed essere incoronato miglior giocatore del torneo della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda è prodotta esecutivamente dal vincitore dell’Emmy Tim Pastore (Free Solo – Sfida estrema, Jane), dai vincitori dell’Emmy e del Tony Award Patrick Milling Smith e Brian Carmody e dal vincitore dell’Emmy Matt Renner (Free Solo – Sfida estrema, Limitless con Chris Hemsworth) di SMUGGLER Entertainment, insieme a Jenna Millman (The Dropout, Tiger) e Juan Camilo Cruz (City of Ghosts, In Her Hands). La serie è prodotta per Apple da SMUGGLER Entertainment e in associazione con Pegsa.



I tifosi di oltre 100 Paesi possono anche vedere Messi scendere in campo nel 2024 con l’Inter Miami CF su MLS Season Pass, il servizio di abbonamento di Apple e Major League Soccer sull’app Apple TV.