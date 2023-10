I cataloghi delle piattaforme streaming si arriscono, fra nuovi inizi e grandi ritorni. Anche sulle tv generaliste!

Il mese di novembre, con l’arrivo -finalmente- del freddo e con le sue giornate più brevi, incita a fare entrare l’hygge nelle nostre vite: calzini comodi, una bevanda a vostra scelta, divano e telecomando a disposizione sono la strumentazione base. Cosa vedere in tv? C’è l’imbarazzo della scelta, ai consigli di visione ci pensiamo noi.

LEGGI ANCHE – CONSIGLI HORROR PER LA NOTTE DI HALLOWEEN!

Disney+: da American Horror Story a I Leoni di Sicilia

Cosa vedere sulla piattaforma Disney+: vi segnaliamo l’ultima stagione di American Horror Story, irrinunciabile per chi ha amato la serie di Brian Murphy fin dall’inizio. Questa la trama: “In American Horror Story: Delicate, dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, l’attrice Anna Victoria Alcott non desidera altro che mettere su famiglia. Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità. AHS: Delicate è il 12° capitolo della pluripremiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk“

Per gli sportivi da segnalare anche il documentario Brawun: Una Storia Impossibile di Formula 1, con la narrazione di Keanu Reeves, mentre tra i grandi titoli ricordiamo gli ultimi quattro episodi della serie italiana I Leoni di Sicilia e l’ultima puntata della seconda stagione della serie Marvel Studios, Loki.

Netflix, finisce The Crown e ricomincia Squid Game

Mentre prepariamo i fazzoletti per la fine di The Crown, con il drammatico epilologo della vita di Lady Diana, ci sono altri titoli da tenere a mente: uno su tutti, la miniserie Tutta la luce che non vediamo, tratta dal romanzo di Antony Doerr premiato ai Pulitzer.

La serie segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell’umanità e la speranza.

Fra gli altri titoli da vedere Suburraeterna, il sequel dell’amatissima Suburra: torna il politico senza scrupoli Cinaglia (Filippo Nigro), affiancato dalle donne che sono rimaste a capo delle famiglie criminali Anacleti e Adami. Da una parte Adelaide e Angelica (Paola Sotgiu e Carlotta Antonelli), dall’altra Nadia (Federica Sabatini). Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: Spadino (Giacomo Ferrara) sarà costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo e per cercare nuovi alleati, trovandoli dove non avrebbe mai pensato… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Infine come non citare Squid Game: la sfida, in partenza il 22 novembre, un reality dove 456 concorrenti partecipano ad un gioco senza esclusione di colpi (di scena, per fortuna), per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari.

Prime Video: arrivano Maccio Capatonda e Fabio De Luigi

Grande attesa per la seconda stagione di Monterossi, il detective sui generis interpretato da Fabrizio Bentivoglio e nato dai romanzi di Alessandro Robecchi: in questa nuova stagione Milano è nel panico per una scia di omicidi inspiegabili, apparentemente rituali. Due killer per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. In mezzo c’è Carlo Monterossi, con il suo sguardo malinconico e la sua passione per il whisky.

Se ancora siete indecisi su cosa vedere, sappiate che le risate non mancano in questo novembre 2023 per gli abbonati Prime: il 17 arriva il nuovo film di Maccio Capatonda, Il migliore dei mondi, il viaggio allucinante di un uomo digitale in un mondo analogico; mentre dal 3 è disponibile Amazing – Fabio De Luigi, che lo stesso attore ha definito One Prank Show e che promette risate e ilarità grazie all’indiscusso talento del suo interprete.

Sky e Now: storie ad alta intensità con Unwanted e Il caso Elisa Claps

Si inizia il 3 novembre con Unwanted, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production: liberamente tratta da “Bilal” (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti, è composta da 8 episodi e interpretata da un vasto cast multiculturale. La Orizzonte è una gigantesca nave crociera, con cinquemila persone a bordo che stanno andando in vacanza: la prima sera di navigazione salva dal mare ventotto migranti africani. Per quelle persone in fuga da miseria, fame e guerre l’Orizzonte è la salvezza; per i passeggeri, l’incontro con i naufraghi, è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. Perchè la piega che prendono gli eventi è decisamente inaspettata.

Il 13 e il 14 novembre spazio all’evento speciale legato al podcast di Pablo Trincia, Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps: un vero e proprio caso editoriale che è diventato anche docuserie Sky Original. Una vera e propria inchiesta, quattro episodi basati su uno dei casi di cronaca più oscuri ed incredibili del nostro paese: “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps – La Serie” andrà in onda in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

Paramount+: Ex on the beach e una nuova serie originale

Su Paramount+ dal 22 ottobre torna Ex on the beach, uno dei format più piccanti della tv italiana, condotto quest’anno da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle e MTV Entertainment Studios, lo show promette come sempre momenti memorabili!

A novembre parte anche la nuova serie originale One trillion Dollars, basata sul libro di Andreas Eschbach: un avvincente thriller internazionale in sei episodi. La vita di John, un ragazzo di Berlino cambia dall’oggi al domani quando scopre di essere l’unico erede di una fortuna creata 500 anni fa ed arrivata all’incredibile somma di un trilione di dollari. Non è però così semplice: c’è una profezia collegata a questa eredità, John dovrà restituire all’umanità il futuro perduto. Considerando il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale e il capitalismo finanziario scatenato, appare un compito quasi impossibile. Alla ricerca delle risposte giuste, John accetta la sfida. Questo lo rende l’antagonista di alcune persone molto potenti che non si fermeranno davanti a nulla pur di fermare John. Nel cast della serie internazionale, anche Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini.

Uno sguardo alle generaliste

Su Nove già a novembre, archiviato Halloween, si inizia a respirare aria di Natale: dal 1° novembre inizia infatti la speciale programmazione con i film di Natale, alcuni in prima visione tv, dal lunedì al venerdì, in un doppio appuntamento, alle ore 15.30 e 17.15.

Sulle reti Rai segnaliamo invece il ritorno di Alessandro Gassman nei panni di Un professore, dal 16 novembre, e la nuova serie dedicata ai delitti del Circeo, che inizia invece il 14.